Ponedeljek, 1. 6. 2026, 16.55

16 minut

Kralj nogometnih zelenic Kevin Keegan hudo bolan

Kevin Keegan | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Angleška nogometna legenda Kevin Keegan se pri 75 letih starosti bori s hudo boleznijo. V izjavah, ki jih je objavil britanski The Daily Mail, je razkril, da je rak, s katerim se bori že več mesecev, prešel v četrto stopnjo.

Kevin Keegan, zaradi izjemnih preigravanj, hitrosti in borbenosti se ga je prijel vzdevek kralj Kev, je bil tudi nogometni selektor, Anglijo je vodil od 18. februarja 1999 do 7. oktobra 2000.

"Povedali so mi, da obstaja priznani zdravnik, ki uporablja novo metodo za boj proti mojemu raku v 4. stopnji," je nekdanji angleški kapetan prejšnji konec tedna povedal na odru gledališča in operne hiše Tyne v Newcastlu, o čemer je nato danes poročal Daily Mail.

Klub angleške nogometne premier league Newcastle United je na X objavil sporočilo, v katerem je Keeganu in njegovi družini ponudil "iskreno podporo in najtoplejše želje".

Keegan je v začetku januarja sporočil, da se zdravi zaradi raka in da je bil sprejet v bolnišnico, potem ko je neprenehoma čutil nelagodje in bolečine v trebuhu.

Kevin Keegan | Foto: Reuters

Napadalec je leta 1971 pri 20 letih prišel v Liverpool. Keegan je za kolektiv z Anfielda odigral 323 tekem in dosegel 100 golov. V šestih letih, ko je igral za Liverpool, od leta 1971 do 1977, je osvojil tri naslove prvaka, dva pokala Uefe, predhodnika evropske lige, in ligo prvakov.

Nato se je iz Liverpoola preselil v Hamburg, s katerim je leta 1979 osvojil nemško prvenstvo. V dveh letih pri HSV je dosegel 30 golov. V Angliji je igral tudi za Southampton in Newcastle.

Za angleško reprezentanco, bil je kapetan treh levov, je odigral 63 tekem in dosegel 21 golov. Dvakrat je osvojil nagrado za evropskega nogometaša leta.

Kot trener je vodil Newcastle, Fulham, Manchester City in angleško reprezentanco na evropskem prvenstvu leta 2000.

