Italijanski nogomet bi reševal Giovanni Malago

Giovanni Malago, predsednik organizacijskega odbora zimskih olimpijskih iger Milano Cortina, 2026 je predstavil kandidaturo za predsednika italijanske nogometne zveze (FIGC). Njegov protikandidat na volitvah 22. junija bo nekdanji predsednik zveze Giancarlo Abete.

Italijanski nogomet je v hudi krizi, saj se moška reprezentanca še tretjič zaporedoma ni uvrstila na svetovno prvenstvo. Zaradi neuspeha je odstopil predsednik zveze Gabriele Gravina. Po porazu v dodatnih kvalifikacijah proti BiH sta odstopila tudi selektor Gennaro Gattuso in športni direktor Gianluigi Buffon.

Giovanni Malago, ki je bil v mladih letih nogometaš, je bil med letoma 2023 in 2025 tudi predsednik italijanskega olimpijskega komiteja (Coni). Zdaj pa mu podporo pri kandidaturi v nogometni zvezi obljubljajo klubi serie A ter združenji igralcev in trenerjev, ki skupaj predstavljajo 48 odstotkov glasov. V torek so tudi v serie B, ki ima šest odstotkov glasov, napovedali podporo Malagu.

Ne glede na to, kdo bo vodil zvezo, ga čaka veliko dela. Ob skrbi za kakovost nogometa ga čaka tudi velik organizacijski zalogaj, saj bo Italija skupaj s Turčijo gostila evropsko prvenstvo 2032. Težave predstavlja predvsem infrastruktura, saj je predsednik Uefe Aleksander Čeferin aprila za časnik Gazzetta dello Sport povedal, da bi Italija lahko izgubila turnir zaradi slabega stanja nogometnih stadionov v državi, ki jih je takrat označil kot ene najslabših v Evropi.