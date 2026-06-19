Stipe Modrić novi trener Zadra

Stipe Modrić, nekdanji slovenski košarkarski reprezentant, zapušča trenersko mesto Perspektive Ilirije in se seli na Hrvaško k Zadru, poroča spletna stran Zadra. Sedeminštiridesetletni strateg bo na klopi dalmatinskega kluba zamenjal Danijela Jusupa, slednji se je od Zadra poslovil po štirih sezonah in treh naslovih državnega prvaka.

Modrić, sicer rojen v Sinju, je v svoji igralski karieri največje uspehe dosegal v dresu Olimpije, igral pa je tudi za Alkar, Slovan, Ludwigsburg, Cholet, Cedevito, Anwil, Astrum Levice, Portorož in Ilirijo, pri kateri je tudi začel trenersko kariero.

Ilirijo je lani popeljal v ligo Aba, v kateri jo je letos tudi obdržal.

Z Zadrčani je podpisal pogodbo do konca sezone 2027/28.

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