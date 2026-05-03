Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Nedelja,
3. 5. 2026,
16.38

Osveženo pred

36 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Luka Božič kanu kajak

Nedelja, 3. 5. 2026, 16.38

36 minut

Kajak, kanu, Ivrea

Luka Božič do zmage in četrtega mesta

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
kanu Luka Božič | Luka Božič | Foto Nina Jelenc

Luka Božič

Foto: Nina Jelenc

Slovenski kajakaši kanuisti so konec tedna nastopali na dveh mednarodnih slalomskih tekmah v Ivrei, ki sta za njih pomenili tudi prvi izbirni tekmi za reprezentanco. Po prvih preizkušnjah je lahko najbolj zadovoljen kanuist Luka Božič, ki je v petkovi tekmi zmagal, v soboto pa je bil četrti in si je že priboril mesto v ekipi.

V soboto je bila na sporedu tekma ICF. Zmagal je olimpijski prvak iz Pariza Francoz Nicolas Gestin, drugo in tretje mesto sta osvojila Italijana Martino Barzon in Raffaello Ivaldi. Žiga Lin Hočevar je zasedel peto mesto, Benjamin Savšek pa je bil osmi.

"Celoten vikend je bil super. Glede na to, da so bile to še izbirne tekme, sem zadovoljen, da sem potrdil mesto v reprezentanci. Pokazal sem zelo dobre vožnje. To sem čakal. Sicer smo nedolgo tega zaključili pripravljalno obdobje, pred sezono sem želel še nekaj dobrih tekem. V Solkanu se mi je za malo izmuznilo, tu pa sem zadovoljen tako z včerajšnjo zmago kot današnjih drugim mestom," je po dobrih nastopih v Ivrei dejal Božič.

Eva Alina Hočevar | Foto: Kajakaška zveza Slovenije Eva Alina Hočevar Foto: Kajakaška zveza Slovenije

V soboto na tekmi ICF je na stopničke v kanuju stopila Eva Alina Hočevar, zasedla je drugo mesto, že v petek pa je med Slovenkami prevladovala tako v kanuju kot v kajaku. Lan Tominc je bil na tekmi ICH v kajaku šesti, Peter Kauzer 11., Eva Terčelj je bila med kajakašicami deveta.

Prihodnji konec tedna sledita še dve izbirni tekmi, in sicer v Tacnu. Izmed štirih doseženih rezultatov bodo za izbor šteli najboljši trije, na podlagi lanskih rezultatov pa imajo bonus priznan Martin Srabotnik, Žiga Lin Hočevar in Luka Božič.

Eva Alina Hočevar
Sportal Slalomisti na divjih vodah v Solkanu štirikrat na stopničkah
Benjamin Savšek
Sportal Mladi napadajo, a Benjamin Savšek še ni rekel zadnje
Nejc Rusjan
Sportal Nejc Rusjan pri 19 letih pustil šport, danes pa s podjetjem osvaja Evropo #video
Luka Božič kanu kajak
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakupi do 24 obrokov

Nakupi do 24 obrokov

Preverite pestro ponudbo televizorjev, računalnikov, zvočnikov, skirojev, pomivalnih in sušilnih strojev, izdelkov za vrt in okolico. Dostava je brezplačna.
Modri Fon maja

Modri Fon maja

Z mobitelom Honor Magic8 Pro ali Honor 600 Lite dobite vrhunsko tehnologijo, izjemno vzdržljivost in napredne funkcije. Preverite.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Če optike še nimate, je rešitev NEO 5G prek mobilnega omrežja.