Luka Božič do zmage in četrtega mesta

Slovenski kajakaši kanuisti so konec tedna nastopali na dveh mednarodnih slalomskih tekmah v Ivrei, ki sta za njih pomenili tudi prvi izbirni tekmi za reprezentanco. Po prvih preizkušnjah je lahko najbolj zadovoljen kanuist Luka Božič, ki je v petkovi tekmi zmagal, v soboto pa je bil četrti in si je že priboril mesto v ekipi.

V soboto je bila na sporedu tekma ICF. Zmagal je olimpijski prvak iz Pariza Francoz Nicolas Gestin, drugo in tretje mesto sta osvojila Italijana Martino Barzon in Raffaello Ivaldi. Žiga Lin Hočevar je zasedel peto mesto, Benjamin Savšek pa je bil osmi.

"Celoten vikend je bil super. Glede na to, da so bile to še izbirne tekme, sem zadovoljen, da sem potrdil mesto v reprezentanci. Pokazal sem zelo dobre vožnje. To sem čakal. Sicer smo nedolgo tega zaključili pripravljalno obdobje, pred sezono sem želel še nekaj dobrih tekem. V Solkanu se mi je za malo izmuznilo, tu pa sem zadovoljen tako z včerajšnjo zmago kot današnjih drugim mestom," je po dobrih nastopih v Ivrei dejal Božič.

V soboto na tekmi ICF je na stopničke v kanuju stopila Eva Alina Hočevar, zasedla je drugo mesto, že v petek pa je med Slovenkami prevladovala tako v kanuju kot v kajaku. Lan Tominc je bil na tekmi ICH v kajaku šesti, Peter Kauzer 11., Eva Terčelj je bila med kajakašicami deveta.

Prihodnji konec tedna sledita še dve izbirni tekmi, in sicer v Tacnu. Izmed štirih doseženih rezultatov bodo za izbor šteli najboljši trije, na podlagi lanskih rezultatov pa imajo bonus priznan Martin Srabotnik, Žiga Lin Hočevar in Luka Božič.