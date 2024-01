Francija: Amazon pretirava z nadzorom

Podjetje Amazon France Logistique je delo zaposlenih spremljalo predvsem prek podatkov iz optičnih bralnikov, ki so jih zaposleni uporabljali za obdelavo paketov. Te naprave so upravo opozarjale na neaktivnost, daljšo od desetih minut, ter merile hitrost ravnanja s paketi "do sekunde natančno", izsledke CNIL povzema francoska tiskovna agencija AFP.

Med drugim so merili, ali je bil paket obdelan "prehitro" oz. v manj kot 1,25 sekunde.

Kot ugotavlja CNIL, so bili delavci pod stalnim pritiskom in so morali redno opravičevati odsotnost. Vodstvo podjetja je prav tako spremljajo čas od vstopa delavca v skladišče do začetka dela.

Zaposleni ob tem o nadzoru niso bili ustrezno obveščeni, podatki pa so se shranjevali 31 dni, izpostavlja CNIL. Tovrsten nadzor je po oceni organa v nasprotju s splošno uredbo EU o varstvu podatkov (GDPR), ki podjetjem nalaga stroga pravila glede pridobivanja soglasja za uporabo osebnih podatkov.

Globa v višini 32 milijonov evrov

CNIL je Amazon France Logistique posledično naložil globo v višini 32 milijonov evrov, kar predstavlja približno tri odstotke letnih prihodkov podjetja. Leta 2021 so ti znašali 1,1 milijarde evrov, čisti dobiček pa 58,9 milijona evrov, poroča AFP.

Preiskavo je CNIL začel leta 2019 na podlagi poročanja medijev in pritožb zaposlenih.

Podjetje Amazon France Logistique ima okoli 20 tisoč redno zaposlenih, ki delajo v osmih distribucijskih središčih po Franciji.

Amazon se bo pritožil

V podjetju so ugotovitve CNIL označili za napačne in navedli, da si pridržujejo pravico do pritožbe. Kot zagotavljajo v podjetju, so takšni sistemi nadzora potrebni "za zagotavljanje varnosti, kakovosti in učinkovitosti".

Merjenje časa neaktivnosti po pojasnilih vodstva podjetja ni bilo namenjeno nadzoru gibanja delavca, temveč zagotavljanju, da se vsaka nepravilnost v dobavni verigi hitro razišče in odpravi. Kljub temu so iz Amazona sporočili, da bodo v odziv na ugotovitve CNIL med drugim podaljšali opozorila o času mirovanja z 10 na 30 minut.