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Avtor:
Sa. B.

Sobota,
27. 6. 2026,
6.19

Osveženo pred

32 minut

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Natisni članek

Natisni članek
Iran vojna Izrael ZDA Donald Trump Bližnji vzhod

Sobota, 27. 6. 2026, 6.19

32 minut

Vojna v Iranu

ZDA z novimi napadi na Iran. Ta se je že odzval. #video

Avtor:
Sa. B.

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Potem ko je ameriški predsednik Donald Trump Iran obtožil kršitve premirja, je ameriška vojska izvedle napade na cilje v Iranu. Ameriško centralno poveljstvo (Centcom) je sporočilo, da so napadli skladišča raket in brezpilotnih letalnikov, poroča BBC. Iran je medtem napadel ameriške vojaške položaje v regiji.

Kot so pojasnili, so bili napadi "močan odgovor" na četrtkov iranski napad z brezpilotnim letalnikom na tovorno ladjo v Hormuški ožini, ki je ustavil načrtovano evakuacijo več tisoč mornarjev, ki so obtičali v regiji. Teheren je sicer dejal, da je bila ladja napadena, ker je plula po nedovoljeni poti.

"Neupravičena agresija iranskih sil je očitno kršila premierje. Poleg tega je nevarno ravnanje Irana spodkopalo svobodo plovbe, saj trgovina vse bolj poteka skozi vitalni mednarodni trgovinski koridor," so zapisali s Centcoma. Ob tem pa dodali, da bo ameriška vojska še naprej zagotavljala "varen prehod in podporo komercialnim plovilom, ki prečkajo ožino".

Na napad se je že odzvala tudi Iranska revolucionarna garda (IRGC), ki je sporočila, da so v odgovor napadli ameriške vojaške položaje v regiji. Za eskalacijo razmer na Bližnjem vzhodu in vnovične napade so okrivili "ameriški režim, ki krši vse sporazume". "Če se bo agresija ponovila, bo naš odziv veliko obsežnejši," so zagrozili.

ZDA in Iran sta sicer 17. junija sklenila memorandum o soglasju za končanje vojne med državama, ki vključuje 14 točk. Ena izmed njih zahteva, da naj si Iran "po najboljših močeh prizadeva za varen prehod trgovskih ladij skozi Hormuško ožino".

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