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Avtorji:
Na. R., STA

Petek,
12. 6. 2026,
15.36

Osveženo pred

47 minut

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Natisni članek

Natisni članek
bolezen ebola Kongo zdravje širjenje bolezni WHO

Petek, 12. 6. 2026, 15.36

47 minut

WHO opozarja na širjenje ebole v DR Kongo

Avtorji:
Na. R., STA

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Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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Ebola, cepljenje | Za zadnji izbruh ebole je odgovoren redek sev bundibugyo, za katerega trenutno ni odobrenega cepiva ali zdravil. | Foto Reuters

Za zadnji izbruh ebole je odgovoren redek sev bundibugyo, za katerega trenutno ni odobrenega cepiva ali zdravil.

Foto: Reuters

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je danes sporočila, da se izbruh ebole v Demokratični republiki Kongo (DR Kongo) širi na nova območja. Prizadetih je vse več regij in število primerov te akutne virusne bolezni narašča, je povedal epidemiolog pri WHO Olivier le Polain. Po zadnjih podatkih je v DR Kongo potrjenih več kot 670 primerov ebole.

Od razglasitve izbruha ebole 15. maja je bilo po najnovejših podatkih WHO v DR Kongo potrjenih 676 primerov ebole, vključno s 136 smrtnimi žrtvami. Zabeležili so še 119 domnevnih primerov, 32 bolnikov pa je ozdravelo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Skoraj vsak dan so prizadeta nova območja, kar odraža tako dejanski obseg epidemije kot tudi visoko mobilnost prebivalstva," je v izjavi za novinarje iz Benija v Severnem Kivuju povedal Olivier le Polain

Večina okužb je še vedno skoncentriranih v najbolj prizadeti provinci Ituri. Medtem ko večina primerov v provincah Severni in Južni Kivu vključuje osebe, ki so prišle iz Iturija, zdaj opažajo tudi širjenje okužb znotraj lokalnih skupnosti v provinci, je pojasnil.

Ob tem je opozoril, da je na nekaterih območjih z visokim tveganjem še vedno veliko t. i. slepih peg pri nadzoru, ki kažejo, da bi lahko bil dejanski obseg bolezni večji od uradnih ocen. Po besedah Polaina je izziv tudi pomanjkanje prostorov, namenjenih izolaciji bolnikov.

Izbruh se je razširil tudi čez mejo v Ugando, kjer so zabeležili 19 potrjenih primerov okužbe, vključno z dvema smrtnima primeroma.

Zdravstvena agencija Afriške unije je v četrtek sporočila, da je epidemija v Ugandi zdaj pod nadzorom, še poroča AFP.

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bolezen ebola Kongo zdravje širjenje bolezni WHO
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