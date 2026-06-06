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Avtorji:
Na. R., STA

Sobota,
6. 6. 2026,
13.11

Osveženo pred

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Natisni članek
ebola bolezen smrtnost Kongo WHO Uganda

Sobota, 6. 6. 2026, 13.11

14 minut

V DR Kongo in Ugandi potrdili skoraj 500 primerov ebole

Avtorji:
Na. R., STA

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Ebola, virus, pandemija, epidemija, maske, zdravniki | Izbruh ebole so v DR Kongo razglasili 15. maja. Tokratni izbruh povzroča redkejša različica virusa bundibugyo, za katero trenutno ni odobrenih cepiv ali specifičnih načinov zdravljenja. | Foto Reuters

Izbruh ebole so v DR Kongo razglasili 15. maja. Tokratni izbruh povzroča redkejša različica virusa bundibugyo, za katero trenutno ni odobrenih cepiv ali specifičnih načinov zdravljenja.

Foto: Reuters

V Demokratični republiki Kongo in Ugandi so doslej potrdili 471 primerov okužbe z ebolo, od tega 84 smrti, je danes sporočila Svetovna zdravstvena organizacija (WHO). Ob tem je opozorila, da se epidemija ebole hitro širi in bi lahko brez dodatnega ukrepanja prerasla v eno največjih doslej, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Po najnovejših podatkih WHO so v Demokratični republiki Kongo doslej potrdili 452 primerov okužbe, med njimi 82 smrtnih žrtev. V sosednji Ugandi pa so zabeležili 19 primerov in dve smrti.

WHO in Afriški center za nadzor in preprečevanje bolezni (CDC) sta medtem v petek predstavila načrt za zajezitev izbruha v prihodnjih šestih mesecih v vrednosti 518 milijonov dolarjev. Med prednostnimi nalogami so okrepitev epidemiološkega nadzora, laboratorijskega testiranja in preprečevanja okužb.

Generalni direktor WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus je ob tem opozoril, da se izbruh širi hitreje, kot pa se izvajajo ukrepi za zajezitev epidemije. "To je resen izbruh in vemo, kako ga ustaviti, vendar moramo ukrepati hitro in usklajeno," je poudaril.

Po ocenah ameriških strokovnjakov bi lahko ob nezadostnih zdravstvenih ukrepih izbruh dosegel razsežnosti epidemije v Zahodni Afriki med letoma 2014 in 2016, ko so zabeležili več kot 28.000 primerov okužb in več kot 11.000 smrti.

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