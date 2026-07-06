Iz Turčije pred vrhom Nata, ki se bo začel v torek v Ankari, poročajo o aretacijah več deset ljudi, vključno z novinarji, akademiki in člani levih skupin. V prestolnici, kjer so v okviru poostrenih varnostnih ukrepov zaradi vrha prepovedani protesti, so v nedeljo na protestu proti Natu prijeli več kot sto ljudi, poročajo tuje tiskovne agencije.

Na protestu, ki ga je organizirala Komunistična stranka Turčije, je policija po navedbah stranke prijela več kot sto njenih članov, potem ko je proti njim uporabila solzivec. Protest je stranka organizirala tudi v Istanbulu, kjer je minil mirno. Udeleženci obeh so vzklikali gesla proti Natu, kot je "Morilski Nato, ven iz države".

Vodja glavne turške opozicijske Ljudske republikanske stranke Kemal Kilicdaroglu je obsodil aretacije. "Ugledu države ne škodujejo protesti, temveč zatiranje pravice do demokratičnih demonstracij," je zapisal na omrežju X.

Lokalni mediji in sindikati so v nedeljo poročali, da so oblasti v okviru poostrenih varnostnih ukrepov pred vrhom Nata izvedle racije v Ankari, Istanbulu in več provincah. Tarča naj bi bile leve in socialistične stranke, sindikati ter gibanja civilne družbe. Med drugim sta bila pridržana urednika novičarskih portalov T24 in Oda TV, kritičnih do vlade predsednika Recepa Tayyipa Erdogana.

Turško združenje novinarjev in Združenje progresivnih pravnikov sta zahtevala izpustitev aretiranih. Izpostavili so, da so oblasti z aretacijami kršile svobodo medijev, racije so obsodili kot poskus zastraševanja opozicije pred vrhom Nata. Turški predstavnik Novinarjev brez meja Erol Onderoglu je ravnanje oblasti označil za samovoljno in kaotično.

Turška tiskovna agencija Anadolu je medtem poročala, da je policija v racijah proti članom prepovedane levičarske skupine THKP/C-DEV YOL v osmih provincah aretirala 39 osumljencev, v provinci Kocaeli pa 28 zaradi povezav s skrajno islamistično skupino Islamska država in levičarskimi skrajneži.

V Ankari zaprte glavne ceste, policisti nameščeni v stranskih ulicah

Racije so sledile aretacijam v minulem tednu, oblasti pa so po navedbah organizacije za človekove pravice Human Rights Watch v luči vrha že junija aretirale okoli 200 ljudi, med njimi aktiviste, pravnike in novinarje. Tožilstvo trdi, da so jih prijeli v okviru preprečevanja "dejavnosti terorističnih organizacij".

V okviru varnostnih ukrepov ob vrhu Nata, ki se ga bo po napovedih ob voditeljih 32 članic zavezništva udeležil tudi ameriški predsednik Donald Trump, so v Ankari zaprte glavne ceste, policisti pa so nameščeni v stranskih ulicah.