Rusija je razglasila izredno stanje, Krim v temi

Ruske oblasti so na ukrajinskem polotoku Krim, ki si ga je Rusija enostransko priključila leta 2014, danes razglasile izredno stanje. Ta odločitev sledi obsežni ukrajinski kampanji napadov na strateške cilje na Krimu, katere cilj je prekinitev logističnih in prometnih poti ter posledična čim večja izolacija polotoka od preostalih delov Rusije.

Pregled podrobnejših dogodkov dneva:



15.31 Rusija razglasila izredno stanje

14.44 Ukrajina in Rusija izmenjali po 160 ujetnikov

8.14 EU za eno leto podaljšala sankcije proti Rusiji

9.35 Rusija ponoči sestrelila več kot 600 ukrajinskih dronov

15.31 Rusija razglasila izredno stanje

Ruske oblasti so na ukrajinskem polotoku Krim, ki si ga je Rusija enostransko priključila leta 2014, in v Sevastopolu, največjem mestu na polotoku, razglasile izredno stanje.

Na Krimu zaradi ukrajinskih napadov z brezpilotnimi letali večkrat zmanjka elektrike. Foto: Reuters

Odločitev je prek aplikacije Telegram sporočil Sergej Aksjonov, vodja ruske okupacijske oblasti na polotoku Krim.

"Spoštovani prebivalci Krima, danes ob 13.00 bo v Republiki Krim razglašeno izredno stanje. Ta režim se uvaja v usklajevanju s (t. i. sevastopolskim guvernerjem) Mihailom Razvožajevom in mestom Sevastopol ter bo veljal skupno in usklajeno," je razglasil Aksjonov.

Posledica enega od napadov Ukrajine na energetski objekt na Krimu. Foto: Posnetek zaslona

Namen uvedbe izrednega stanja je po njegovih besedah olajšanje hitrega sprejemanja pomembnih odločitev za zagotavljanje nemotenega delovanja ključnih javnih storitev, od katerih so odvisni prebivalci Krima.

Razglasitev izrednega stanja je sicer posledica obsežne ukrajinske kampanje napadanja strateških ciljev na polotoku Krim z brezpilotnimi letali. Njihovi cilji so energetski objekti, kot so naftni in plinski terminali, elektroenergetsko omrežje, pomembne prometne poti. Po poročanju ukrajinskih medijev je glavni namen zračnih desantov na Krim izolacija polotoka oziroma predvsem prekinitev logističnih povezav z matično Rusijo.

Na Krimu zaradi ukrajinskih napadov na energetsko infrastrukturo močno primanjkuje goriva. Foto: Reuters

14.44 Ukrajina in Rusija izmenjali po 160 ujetnikov

Ukrajina in Rusija sta danes izmenjali po 160 vojnih ujetnikov, so potrdili v Kijevu in Moskvi. Po navedbah ruskega obrambnega ministrstva so pri izmenjavi posredovali Združeni arabski emirati, poročajo tuje tiskovne agencije.

"Še naprej iz ruskega ujetništva Ukrajince vračamo domov. Danes je bilo izpuščenih 160 vojakov. Vsi so bili v ujetništvu od leta 2022," je na omrežju X sporočil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.

Objavi je priložil fotografije domnevno izpuščenih vojakov, ogrnjenih v ukrajinske zastave. "Ne bomo pozabili na nikogar, ki je še v ujetništvu (...). Vse moramo pripeljati nazaj," je dodal.

Sprti strani sta od začetka ruske invazije februarja 2022 že večkrat izmenjali vojne ujetnike ter trupla in posmrtne ostanke padlih vojakov, kar je eno izmed redkih področij, na katerem kljub konfliktu sodelujeta. Foto: X/@The_viralvideo_

Izmenjavo je potrdilo tudi rusko ministrstvo za obrambo. "Vrnjeni ruski vojaki so trenutno v Belorusiji," je pojasnilo v objavi na družbenih omrežjih.

8.14 EU za eno leto podaljšala sankcije proti Rusiji

Svet EU je zaradi ruske agresije proti Ukrajini in dejanj, ki destabilizirajo razmere v tej državi, znova podaljšal veljavnost omejevalnih ukrepov in sankcij proti Rusiji, so v četrtek sporočili iz Bruslja.

Ukrepe, ki so jih prvič uvedli leta 2014, je EU od februarja 2022 precej razširila kot odgovor na rusko agresijo proti Ukrajini. Do zdaj je uvedla že 20 svežnjev sankcij proti Rusiji, ki obsegajo širok spekter ukrepov v različnih sektorjih, vključno z omejitvami na področju trgovine, financ, energetike, tehnologije in blaga z dvojno rabo.

Zajemajo tudi prepoved uvoza ali prenosa surove nafte in nekaterih naftnih derivatov iz Rusije v EU po morju, izključitev več ruskih bank iz plačilnega sistema SWIFT ter začasno prekinitev dejavnosti in licenc za oddajanje v EU za več medijev, ki širijo dezinformacije in jih podpira Kremelj.

Kot je v četrtek še sporočil Svet EU, bo Unija ohranila sankcije, dokler bo Rusija nadaljevala svoja nezakonita dejanja in kršitve temeljnih pravil mednarodnega prava.

Novo podaljšanje sankcij proti Rusiji sledi vrhu voditeljev članic Unije, ki so prejšnji teden v Bruslju prvič po več kot enem letu znova soglasno zagotovili nadaljnjo podporo Ukrajini v njenem boju z rusko agresijo. Obenem so dosegli politični dogovor, da bo EU gospodarske sankcije proti Rusiji namesto za pol leta podaljševala za eno leto.

Voditelji so pozvali tudi k čimprejšnjemu sprejetju 21. svežnja sankcij proti Rusiji, ki vključuje ukrepe na področjih energetike, finančnih storitev in trgovine s kriptovalutami.

9.35 Rusija ponoči sestrelila več kot 600 ukrajinskih dronov

Ukrajinski droni so ponoči poleteli nad več kot deset ruskih regij in zasedenih ukrajinskih ozemelj, vključno s polotokom Krim. Več dronov so sestrelili tudi nad Črnim morjem in Azovskim morjem, je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočilo rusko obrambno ministrstvo.

Moskovski župan Sergej Sobjanin je na Telegramu zapisal, da je zračna obramba prestregla najmanj 47 dronov, ki so leteli proti ruski prestolnici. Dodal je, da odstranjujejo ostanke sestreljenih brezpilotnikov, škode ali žrtev pa ni omenil.

Tarča napada je bila tudi regija Tula, približno 180 kilometrov južno od Moskve, je sporočil tamkajšnji guverner Dmitrij Miljajev. Dodal je, da je nastala škoda na več hišah, ranjena je bila ena oseba.

Ukrajina je v zadnjem času okrepila napade z droni na rusko ozemlje, medtem ko se še vedno sooča z vsakodnevnimi ruskimi napadi. Ukrajinska vojska je med drugim nedavno napadla Moskvo, vse bolj pa se osredotoča tudi na cilje na Krimu, ki ga želi odrezati od celinske Rusije. Kijev vztraja, da ukrajinska vojska napada predvsem vojaške objekte in energetsko infrastrukturo, da bi Kremlju odvzela ključne prihodke od izvoza fosilnih goriv.