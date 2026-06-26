"Države, ki mejijo na Rusijo, se morajo pripraviti na različne oblike eskalacije, ker varnostne razmere na vzhodnem krilu Nata ostajajo zelo nestabilne," je včeraj ob odprtju konference o okrevanju Ukrajine v poljskem Gdansku opozoril poljski premier Donald Tusk.

Dvodnevna konferenca v Gdansku, ki jo skupaj gostita Poljska in Ukrajina, združuje voditelje vlad, ministre in vodje mednarodnih finančnih institucij, da bi razpravljali o gospodarski pomoči in obrambni podpori Ukrajini.

Ob robu konference je potekalo tudi srečanje voditeljev držav vzhodnega krila Nata, in sicer Poljske, Litve, Latvije, Estonije, Finske, Švedske in Romunije. Voditelji so se srečali že decembra lani na Finskem, njihov cilj pa je uskladiti politike in ukrepe držav v regiji, ki se spopadajo z varnostnimi grožnjami zaradi agresivne politike Rusije, je pojasnila poljska vlada.

Uskladitev odzivov na varnostne izzive

Po poročanju turške državne tiskovne agencije Anadolu Ajansi je poljski premier Donald Tusk po srečanju voditeljev vzhodnega krila Nata poudaril, da se države, ki mejijo na Rusijo, Belorusijo in Ukrajino, soočajo s skupnimi varnostnimi izzivi in ​​morajo uskladiti svoje odzive.

"Soglasno se strinjamo, da so razmere zelo nestabilne ter da je v prihodnjih tednih in mesecih mogoče pričakovati različne oblike eskalacije," je Tusk povedal novinarjem.

Tusk je dejal, da so sodelujoče države zaradi svoje geografske lege "neposredno izpostavljene" morebitnim grožnjam in da bodo tesno sodelovale, če se bodo varnostne razmere poslabšale. "Naj bo to opozorilo vsem, ki načrtujejo kaj škodljivega proti komurkoli od nas ali našim državam," je dejal in poudaril, da so voditelji pokazali "popolno enotnost in popolno solidarnost".

Med drugim je poudaril tudi pomen ohranjanja močnih transatlantskih vezi kljub naraščajoči negotovosti glede Trumpove politike do Evrope. "Vsi se strinjamo, da transatlantske vezi in čim tesnejše obrambno sodelovanje z ZDA zahtevajo nadaljnjo zavezanost," je dejal in dodal, da bo isto sporočilo posredovano na vrhu Nata prihodnji mesec v Ankari. "Nihče tukaj ne dvomi, da ameriška prisotnost in sodelovanje z ZDA pripomoreta k varnosti Evrope in naših držav," je še izpostavil.

Opozorilo o morebitnem napadu pod lažno zastavo

Poljski zunanji minister Radoslaw Sikorski je sicer ta teden posvaril, da bi Moskva lahko izvedla napad pod lažno zastavo, da bi upravičila nadaljnjo eskalacijo, potem ko je ruski predsednik Vladimir Putin zagrozil s povračilnimi ukrepi proti evropskim državam, domnevno vpletenim v napade brezpilotnih letalnikov na rusko ozemlje.

Tusk pozval k enotnosti in sodelovanju

Poljski premier je na konferenci o okrevanju Ukrajine udeležencem povedal, da je njihova navzočnost na konferenci Poljski, Ukrajini in celotnemu svetu pokazala, da solidarnost ni prazna beseda, temveč vodilno načelo sodelovanja pri obnovi Ukrajine.

Hkrati jih je pozval, naj podprejo to, kar je označil za "veliko prizadevanje" pri povojni obnovi Ukrajine, poroča poljska tiskovna agencija PAP.

"Če bomo ostali enotni, delovali modro in odprtega srca, bomo premagali vsako zlo in obnovili, kar je bilo uničeno," je dejal Tusk na letnem dogodku, ki se ga zaradi spora s Poljsko prvič ne udeležuje ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.

Tusk je v luči spora med Varšavo in Kijevom tudi pozval k "resnici in spoštovanju". "Prihodnost lahko gradimo le na resnici, na medsebojnem spoštovanju in na razumevanju zgodovine," je povedal po poročanju francoske tiskovne agencije AFP.