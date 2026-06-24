Slaba novica za Putina: to bodo Ukrajinci storili s Krimom

Ukrajinske oborožene sile poskušajo z ofenzivo brezpilotnih letal Krimski polotok izolirati od Rusije. Avstrijski polkovnik Markus Reisner sumi, da imajo Ukrajinci pri tem veliko podporo ZDA.

Razmere na Krimu se v ukrajinski vojni zaostrujejo. Ukrajina že tedne z brezpilotnimi letali vse pogosteje napada polotok, ki ga je Kremelj leta 2014 enostransko priključil Rusiji. Bencina tam zdaj primanjkuje, gorivo pa se ne distribuira več zasebnikom. Lokalni dobavitelj energije Krimenergo je prav tako sporočil, da so bili uvedeni načrtovani izklopi električne energije. To pa vpliva tudi na oskrbo z vodo.

Krim odrezan od Rusije

Krim je tako v veliki meri izoliran oziroma odrezan od Rusije. Poletna počitniška sezona na črnomorskem polotoku, ki je priljubljen med Rusi, je prav tako odpovedana. Oblasti so zaprle vse počitniške kampe. Ukrajina tako izvaja pritisk na Rusijo – logistično, ekonomsko in socialno, piše nemški medij Die Welt.

Po mnenju avstrijskega polkovnika in vojaškega strokovnjaka Markusa Reisnerja je namen tega prisiliti Rusijo k pogajanjem. Po Reisnerju Ukrajina načrtuje ponovne napade na logistično pomemben most Kerč. Uporabljena bo tudi umetna inteligenca, na primer v sistemih srednjega dosega, kot je dron hornet.

Ali Trump na skrivaj pomaga Ukrajincem pri napadih na Krim?

Reisner je prepričan, da Ukrajina trenutno prejema ogromno podporo ameriških velikih tehnoloških podjetij na različnih ravneh. Dolgoletni izvršnega direktor Googla Erica Schmidt je npr. vlagatelj v proizvodnjo dronov hornet.

Avstrijec Markus Reisner je vojaški analitik in polkovnik avstrijske vojske ter velja za enega boljših razlagalcev vojne v Ukrajini. Foto: Guliverimage

Avstrijski polkovnik meni, da je Donald Trump dal dovoljenje ljudem, kot so Schmidt, izvršni direktor Palantirja Alex Karp in drugi, da podprejo Ukrajino.

Trumpova tehnološka bratovščina

Reisner prepoznava podpis tako imenovane Trumpove tehnološko druščine oziroma bratovščina, pri čemer se je skliceval na preteklo podporo Elona Muska Ukrajini prek njegovega satelitskega omrežja Starlink. Programska oprema Palantir Maven npr. omogoča Ukrajini, da locira položaje ruske zračne obrambe in načrtuje svoje operacije, še piše Die Welt.