Rovinj po poročanju lokalnih medijev namerava omejiti rast števila turističnih apartmajev z uvedbo dveletnega moratorija na registracijo novih nastanitev za kratkoročni najem v središču mesta. Ukrep je del mestne strategije upravljanja destinacije do leta 2029, njegov cilj pa je med drugim ohranitev kakovosti življenja lokalnih prebivalcev.

Po predlogu načrta, ki je trenutno v javni obravnavi, Rovinj namerava za najmanj dve leti ustaviti izdajanje dovoljenj za nove apartmaje v središču mesta in okolici starega mestnega jedra.

Med ključnimi ukrepi, ki jih namerava uvesti mesto, so poleg moratorija na izdajo novih dovoljenj prepoved novih kategorizacij turističnih objektov zunaj stavbnih zemljišč razen za podeželski in kmečki turizem, izboljšanje upravljanja prometa in turističnih tokov ter večje vključevanje lokalne skupnosti v sprejemanje odločitev, je nedavno poročal portal Istarski.hr.

Vzpostavitev učinkovitejšega modela upravljanja turizma

Župan Rovinja Emil Nimčević je za portal pojasnil, da želijo vzpostaviti učinkovitejši model upravljanja turizma, zlasti v najbolj obremenjenih delih mesta. Dodal je, da novi načrt poudarja potrebe lokalnega prebivalstva, varovanje prostora in ohranjanje identitete mesta ob hkratnem razvoju bolj trajnostnih oblik turizma.

Rovinj ima danes približno 12.000 turističnih ležišč v apartmajih, kar je 329 ležišč na 100 prebivalcev. Koncentracija nastanitvenih zmogljivosti v središču mesta je skoraj trikrat večja od mestnega povprečja, v starem mestnem jedru pa apartmaji predstavljajo kar 72 odstotkov vseh nastanitvenih zmogljivosti, kažejo podatki iz načrta upravljanja destinacije. Kampi imajo medtem okoli 18.000, hoteli pa približno 3500 ležišč.