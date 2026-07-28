Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
R. K., STA

Torek,
28. 7. 2026,
6.21

Osveženo pred

1 ura, 37 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,15

Natisni članek

Natisni članek
Donald Trump Benjamin Netanjahu Volodimir Zelenski

Torek, 28. 7. 2026, 6.21

1 ura, 37 minut

Pri Trumpu danes Netanjahu in Zelenski

Avtorji:
R. K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,15
Donald Trump | Foto Reuters

Foto: Reuters

Ameriški predsednik Donald Trump bo danes v Beli hiši ločeno sprejel izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja in ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega. Oba državnika se bosta po napovedih udeležila tudi današnjih pogrebnih slovesnosti za nedavno preminulega ameriškega senatorja Lindseyja Grahama.

Netanjahu naj bi Trumpa med pogovori pozval, naj še naprej zavzema trdo stališče do Teherana, zlasti glede iranskega jedrskega programa, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Izraelski premier je v pogovoru za ameriško televizijo Fox News pred obiskom v ZDA v nedeljo dejal, da v celoti podpira Trumpova prizadevanja za ustavitev iranskega jedrskega programa.

Netanjahu, ki velja za tesnega Trumpovega zaveznika, se je z ameriškim predsednikom sešel že večkrat, odkar je ta lani začel drugi mandat. Nazadnje sta se na pogovorih na štiri oči sestala februarja, pred začetkom ameriško-izraelske vojne proti Iranu.

Izraelski premier se bo v ZDA danes udeležil tudi pogrebnih slovesnosti za Grahama, na katerih bo po napovedih tudi Zelenski. Graham je veljal za velikega podpornika Izraela in tudi Ukrajine, ki jo je po začetku ruske invazije leta 2022 obiskal kar desetkrat.

Zelenski s Trumpom o možnostih za oživitev pogajanj

Tudi ukrajinski predsednik ima danes napovedano srečanje s Trumpom v Beli hiši. Pred obiskom v ZDA je Zelenski prejšnji teden s Trumpovima odposlancema Steveom Witkoffom in Jaredom Kushnerjem govoril o možnostih za oživitev pogovorov med Kijevom in Moskvo za končanje konflikta ob posredovanju ZDA. Pogajanja so v zadnjih mesecih zastala, potem ko se je pozornost Washingtona preusmerila na konflikt na Bližnjem vzhodu.

Dan Caine
Novice Ameriški general je Trumpu prinesel zelo slabo novico
Predsednik
Novice Poročila iz Washingtona: Trumpovo fizično in duševno zdravje se vidno slabšata
Donald Trump Benjamin Netanjahu Volodimir Zelenski
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Predplačniški Mobi

Predplačniški Mobi

Do 31. 8. vključite paket Mobi A, B ali C v aplikaciji Moj Mobi in prvih 6 mesecev uživajte v akcijski ceni do 50 % ceneje.
Modri Fon julija

Modri Fon julija

Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali iPhone 17 Pro 256 GB z elegantnim dizajnom in vrhunsko zmogljivostjo.
Žreb za Playstation 5 Slim

Žreb za Playstation 5 Slim

Sklenite mobilni paket Naj ali SUPR digitalno v aplikaciji Moj Telekom in se uvrstite v žreb za Playstation 5 Slim.