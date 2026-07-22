Ob vzhodni obali hrvaškega otoka Pašman naj bi konec tedna opazili sredozemsko medvedko (sredozemskega medvedjega tjulnja), ki velja za eno najbolj ogroženih in najredkejših sesalcev na svetu. O morebitnem opažanju so obvestili Inštitut Modri svet (Blue World Institute) z Lošinja, ki zdaj poziva vse, ki so na tem območju, da morebitna nova opažanja te ogrožene vrste prijavijo.

Ta redka in strogo zavarovana vrsta je bila na tem območju zabeležena že v preteklosti, so zapisali na Inštitutu Modri svet (Blue World Institute). Po navedbah očividca so zaščiteno žival opazili v dopoldanskih urah na vzhodni strani otoka Pašman. Žival je bila sive barve in je bila dolga okoli dva metra.

Fotografije in videoposnetki so dragoceni

Ker na inštitutu opažanja živali niso mogli dokončno potrditi, zato zdaj raziskovalci prosijo priče oziroma vse, ki se bodo v prihodnjih dneh na tem območju zadrževali na morju, da jim svoja opažanja sporočijo na naslov info@blue-world.org. Prav tako dodajajo, da so fotografije in videoposnetki še posebej dragoceni, ker jim lahko pomagajo pri določitvi vrste.

"Da bi zbrali več informacij in potrdili, ali gre res za sredozemsko medvedko, prosimo vse, ki so v teh dneh na morju na tem območju, da nam sporočijo morebitna opažanja," so sporočili z inštituta.

Avtohtoni sredozemski tjulenj ali tudi sredozemska medvedka (lat. Monachus monachus) spada med najbolj ogrožene vrste morskih sesalcev na svetu. Večina preostalih osebkov živi v Sredozemlju, v več slabo raziskanih (sub)populacijah, še dve populaciji pa najdemo v severovzhodnem Atlantiku (Cabo Blanco v Mavretaniji in arhipelag Madeira), je zapisano na straneh Biotehniške fakultete v Ljubljani.

Od leta 2015 je ta ogroženi morski sesalec tudi uvrščen na rdeči seznam Mednarodne zveze za varstvo narave (IUCN). Sredozemska medvedka (Monachus monachus) globalno velja za najbolj ogroženo vrsto tjulnja in drugega najbolj ogroženega morskega sesalca na svetu.

Kako ravnati, če ogroženo vrsto morskega sesalca opazimo v živo?

Glavni razlog za skorajšnje izumrtje vrste je človek, saj so zaradi več kot dveh stoletij intenzivnega lova, preganjanja in uničevanja življenjskega prostora populacije izginile iz večine držav Sredozemlja in Črnega morja. Opažanja tega morskega sesalca v Jadranskem morju so tako zelo redka, posamezni osebki pa se občasno pojavijo ob hrvaški obali, tudi na območju severnega in srednjega Jadrana. Pod eno izmed teh področij spada tudi območje Pašmana, kjer so to vrsto opazili že v preteklosti.

Ob morebitnem srečanju s sredozemsko medvedko je treba ohraniti varno razdaljo, živali ne vznemirjati in je ne hraniti ali se ji približevati. Vsako novo opažanje pa je pomemben prispevek k varovanju in ohranjanju te izredno ljubke, a ene najbolj ogroženih vrst morskih sesalcev na svetu.