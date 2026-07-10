Iz živalskega vrta delili nov posnetek tigrčkov in jasno sporočilo obiskovalcem #video

V ljubljanskem živalskem vrtu so delili nov posnetek malih tigrov, ki že lepo rastejo in se razvijajo. Gre za tri sibirske tigre, ki so se v ZOO Ljubljana skotili konec maja, zdaj pa male kepice že pridno rastejo in se razvijajo, zato je njihov napredek viden iz dneva v dan.

"Kakšen trenutek! Čudovito je videti, kako pogumno spoznavajo svet in se med seboj igrajo. To je čas, ko se učijo pomembnih spretnosti, ki jih bodo potrebovali pozneje v življenju," so ob videoposnetek, ki so ga v ljubljanskem živalskem vrtu naslovili z Majhne radovedne tačke, zapisali oskrbniki tigrov.

V obdobju, ko se mali tigri še razvijajo, pa vse obiskovalce v ljubljanskem živalskem vrtu prosijo za pomoč. "Tigrčki in mama Arisa v tem občutljivem obdobju potrebujejo dovolj miru, zasebnosti in občutka varnosti, zato vas prosimo, da ob ogradi ne kričite, ne kličete živali in ne trkate po steklu," so zapisali oskrbniki in ob ljubkem videoposnetku dodali:

"S spoštljivim, mirnim opazovanjem boste mladičkom omogočili, da zrastejo v močne, samozavestne tigre."

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