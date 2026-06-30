Igra z delfinom, ki pa je lahko tudi zelo nevarna #video

Na družbenih omrežjih se v zadnjih dneh širijo posnetki delfina Oliverja iz Maslenice na obali Novigrajskega morja v Zadrski županiji, ki se pogosto zadržuje v bližini ljudi in plovil. Delfin se veselo potaplja in skače v družbi otrok, a čeprav se njegovo vedenje mnogim zdi prijazno in krotko, strokovnjaki opozarjajo na morebitne nevarnosti.

Posnetek nevsakdanje igre z delfinom, ki plava v družbi otrok, se potaplja in skače, je na družbenih omrežjih hitro vzbudil številne navdušene komentarje. Mnogi so ga opisali kot "čaroben trenutek", drugi pa so komentirali, da bi se le stežka uprli bližini delfina.

A delfini so divje in močne živali in nikakor niso hišni ljubljenčki. Med igro lahko nenadni gibi ali nenaden stik povzročijo poškodbe, še posebej če so v morju otroci, vsak človeški pristop pa lahko žival zmoti in povzroči neželene posledice. "Delfinov ne smete hraniti, se jih dotikati, jih obkrožati ali jim slediti s čolni in poskušati z njimi plavati," so za hrvaški portal Morski pojasnili pri Inštitutu Modri svet.

Nevede jim lahko zelo škodujemo

Če se delfin sam približa ljudem, je najbolje, da ostanete mirni, ne ustvarjate gneče okoli njega in ne spodbujate dodatnega stika, so še poudarili. "Meja med opazovanjem delfinov in motenjem tega vodnega sesalca je zelo tanka."

Delfini so hitri plavalci, ki dosežejo hitrost 27 kilometrov na uro. Radi se potapljajo in skačejo iz vode, tudi do tri metre visoko. V morju lovijo, počivajo, komunicirajo, imajo svoj dnevni ritem. Ker so veliki in močni in lahko samo z repom ustvarijo ogromno silo, bi lahko plavalce v svoji bližini tudi poškodovali.

Čeprav so znani primeri, v katerih delfini rešijo človeka pred utopitvijo ali ga zavarujejo pred morskimi psi, tako da okoli ogroženega plavalca tvorijo živi obroč, lahko bližina ljudi, ki se delfinov želijo dotakniti in se z njimi zabavati, povzroči stres. Za delfine, ki se pogosto približajo ljudem, pa obstaja še ena težava: bolj ko se navadijo na stik, večje je tveganje, da se bodo približali plovilom, ribiški opremi in položajem, ki se lahko zanje izkažejo za nevarne. Ker se zadržujejo v bližini obal, lahko pogoltnejo odpadke ali se vanje zapletejo. Bližina ljudi in plovil lahko spremeni njihove vsakdanje navade in žival lahko izgubi naraven strah, kar poveča možnost trkov z ladjami.

Delfini imajo skupaj s preostalimi morskimi sesalci v slovenskem morju in širšem Sredozemlju status ogrožene vrste. Vsako vznemirjanje, dotikanje, plavanje z njimi, hranjenje, preganjanje ali celo poškodovanje živali je zakonsko prepovedano in kaznivo.