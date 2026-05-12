A. P. K., STA

Torek,
12. 5. 2026,
14.24

Torek, 12. 5. 2026, 14.24

Dele Hrvaške zajelo močno neurje

Hrvaška, neurje, dež | Neurje v naselju Mikulići je podrlo električno napeljavo in zlomilo drevesa. | Foto Pixsell/Davor Puklavec

Neurje v naselju Mikulići je podrlo električno napeljavo in zlomilo drevesa.

Neurje je danes poleg Slovenije ob naglem padcu temperatur zajelo tudi severni in severozahodni del Hrvaške. Poleg močnega vetra je padal silovit dež, ponekod tudi toča, v Zagrebu pa je veter podiral drevesa in odkrival strehe ter povzročal težave v prometu.

Dež in močan veter sta v jutranjih oz. dopoldanskih urah najprej zajela Medžimurje in Zagorje, nato pa je neurje, ki ga je ponekod spremljala toča, prispelo do hrvaške prestolnice. Silovit veter je znova povzročal škodo na mestni infrastrukturi in kaos v prometu.

Neurje povzročilo več težav v prometu in na infrastrukturi

Zaradi poškodb električnega omrežja in padlih dreves več tramvajskih in avtobusnih linij vozi po spremenjenih progah, nekatere pa so začasno ustavili, je sporočil javni mestni prevoznik ZET. Zaradi slabega vremena ne deluje niti vzpenjača na Sljeme.

Hrvaški državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) je za danes zaradi močnega vetra, obilnih padavin in nevarnosti neurij izdal oranžno vremensko opozorilo za karlovško, zagrebško in osiješko regijo. Za preostali del države velja rumeno opozorilo.

Vremenoslovci za danes na Hrvaškem napovedujejo spremenljivo do pretežno oblačno vreme, ki bo vetrovno in nestanovitno predvsem v notranjosti države.

