Razkrita ostrešja, podrt mlaj. Razglasili oranžni alarm.

Preko včerajšnjega dne je ob prehodu hladne fronte v notranjosti države prehodno zapihal okrepljen severni veter, ki je ponekod podiral drevesa, v dveh primerih je razkril ostrešji in prelomil mlaj. Poleg tega je na območju Kopra, Ljubljane in Nove Gorice v kletne prostore vdirala voda, v Cerknem se je sprožil plaz. Občanom so na pomoč priskočili gasilci. Burno vremensko dogajanje se bo nadaljevalo tudi danes. Arso je zaradi vetra in nalivov razglasil oranžni alarm. Pihal bo močan veter, ki bo presegal hitrost 70 kilometrov na uro, možni bodo krajevni nalivi, meja sneženja se bo spustila do 800 metrov nadmorske višine, na obali bo sprva lahko tramontana. Jutri pa je pričakovati minus, ponekod se bo ohladilo do -4 stopinje Celzija.

Meteorna voda zalivala objekte

Ob 21.26 je v Obrtni ulici v Kopru meteorna voda zatekala s strehe stanovanjskega objekta v vetrolov. Gasilci JZ GB Koper so očistili zamašen odtok žleba.

V Črtomirovi ulici v Ljubljani so gasilci GB Ljubljana vstopili v zapuščeno stanovanje in odmašili odtok na nepokriti terasi, iz katere se je deževnica iztekala v spodnje stanovanje.

V Delpinovi ulici v Novi Gorici pa je meteorna voda zalila prostore lokala. Gasilci JZ GRD GE Nova Gorica so zamašili talne sifone, od koder je vdirala meteorna voda. Voda je ogrožala tudi stanovanjski objekt v naselju Gradišče nad Prvačino v občini Nova Gorica. Gasilci PGD Dornberk so okoli objekta postavili protipoplavne vreče in odstranili gramoz pred objektom, ki ga je nanesla meteorna voda.

Meteorna voda je zalila tudi objekt na Markovi poti v Šempetru pri Gorici. Gasilci PGD Šempeter pri Gorici so zavarovali kraj dogodka in posesali zalito vodo v objektu.

V občini Cerkno se je sprožil plaz

Iz Cerkna pa poročajo o plazu. Ob 21.45 je v naselju Dolenji Novaki plaz zasul strugo in ogrožal objekte ob potoku. Gasilci PGD Novaki so zavarovali kraj dogodka.

Burno tudi danes: sneg do 800 metrov, na obali tramontana

Nepredvidljivo vreme nas čaka tudi danes. Danes dopoldne in sredi dneva bo ob prehodu izrazite hladne fronte zapihal močan severni veter, ki bo v sunkih ponekod presegal hitrost 70 kilometrov na uro. Ob nevihtah bodo možni krajevni nalivi.

Po napovedi agencije za okolje bo sprva deloma jasno, zgodaj dopoldne pa se bodo padavine, sprva tudi nevihte, od severa spet razširile nad vso Slovenijo. Zapihal bo okrepljen severni veter, na Primorskem zmerna do močna burja, ob obali sprva lahko tramontana.

Meja sneženja se bo spustila do nadmorske višine okoli 800 metrov. Popoldne se bo od severozahoda začelo jasniti. Temperature bodo sprva od 8 do 13, popoldne pa večinoma le od 5 do 10, na Primorskem od 12 do 16 stopinj Celzija.

Po podatkih Arsa bodo danes začele naraščati reke v osrednji, južni in deloma vzhodni Sloveniji. Ob tem bo večina rek narasla do srednje vodnatosti, posamezne reke v več delih države pa bodo danes prehodno dosegle velike pretoke. Ob pojavu močnejših neviht z nalivi se lahko na območjih osrednje in jugovzhodne Slovenije razlijejo manjši hudourniški vodotoki.

Jutri zjutraj minus

Ponoči se bo povsod razjasnilo, veter se bo polegel. Najnižje jutranje temperature bodo od -1 do 3, v alpskih dolinah in na planotah Notranjske okoli -4, na Primorskem od 3 do 6 stopinj Celzija.

Z ledenimi možmi je povezanih tudi več pregovorov, med drugim, da če na Pankracija sonce peče, sladko vince v klet poteče, ali pa, da po svet'mu Servati ni mraza se bati.

Jutri bo povečini sončno z občasno zmerno oblačnostjo, zjutraj bo ponekod po nižinah kratkotrajna megla. Najvišje dnevne temperature bodo od 13 do 18 stopinj Celzija.

Na Zofko spremenljivo vreme

Četrtek bo dokaj sončen, popoldne pa bo vse več spremenljive oblačnosti. Proti večeru se bodo na zahodu začele pojavljati padavine.

Tudi v petek, ko goduje sv. Zofija, v ljudskem izročilu zaradi velikokrat deževnega vremena na ta dan imenovana tudi "mokra Zofka", bo spremenljivo do pretežno oblačno in bo občasno deževalo.



