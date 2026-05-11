Zagrmeli bodo ledeni možje: močno neurje, toča, minus #animacija

Nad srednjo Evropo in območjem Alp je vremenska fronta, ki se postopno pomika proti našim krajem in že vpliva tudi na vreme pri nas. Tako bo že danes v zahodnih in deloma osrednjih krajih večinoma oblačno s plohami in nevihtami. Sredi dneva in popoldne se bodo širile proti vzhodu, kjer pa bodo še sončna obdobja. Jugozahodnik se bo okrepil. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 22 stopinj Celzija, napovedujejo na agenciji za okolje. Jutri, ko se začne tridnevno obdobje t. i. ledenih mož, se bo občutno ohladilo, padavine pa se bodo razširile nad vso Slovenijo, pri čemer na Neurje.si za območje Dolenjske napovedujejo močnejše neurje s točo.

Predfrontalno dogajanje lahko pričakujemo že danes, ko bodo zvečer in ponoči nastajale plohe in nevihte, jugozahodnik pa bo postopno ponehal. Proti jutru se bo prehodno nekoliko jasnilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 11, na Goriškem in ob morju okoli 13 stopinj Celzija.

Vpliv vremenske fronte pa bo pri nas najbolj izrazit v torek čez dan, predvsem od popoldneva proti večeru, ko se bo verjetnost za krajevne plohe in nevihte povečala, pravijo na Neurje.si.

Na Dolenjskem močnejše neurje s točo

Sprva lahko posamezne plohe in nevihte nastanejo predvsem ob hribovitih predelih zahodne in osrednje Slovenije, kasneje pa se lahko dogajanje razširi tudi nad južno in vzhodno Slovenijo. Ker bo ozračje krajevno dovolj nestabilno, lahko posamezne nevihte prerastejo v močnejše nevihtne celice.

Najhuje bo na širšem območju Dolenjske oziroma v okolici Novega mesta, kjer bo v torek možnost tudi za močnejše nevihte, lokalno pa ni izključeno niti krajevno neurje s točo.

"Ob močnejših nevihtah bodo možni predvsem krajevno močnejši nalivi, sodra ali manjša toča, lokalno pa tudi močnejši sunki vetra. Padavine bodo zelo neenakomerno razporejene, zato bodo razlike med posameznimi kraji lahko precejšnje. Ponekod bo padlo le malo dežja, drugod pa lahko v kratkem času pade večja količina padavin. Največja verjetnost za močnejše nevihte bo v pasu, označenem z oranžno barvo, kjer je izdana 1. stopnja nevarnosti," pojasnjujejo na Neurje.si.

Občutno se bo ohladilo

Jutri se bo tudi občutno ohladilo, meja sneženja se bo postopno spustila do nadmorske višine okoli tisoč metrov. Popoldne se bo od severozahoda začelo jasniti. Najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 16, na Goriškem in ob morju okoli 18 stopinj Celzija.

V sredo mogoča slana

V sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Jutro bo hladno, v mraziščih bo zjutraj mogoča slana.

V sredo je v mraziščih mogoča slana. Foto: Egon Cokan

V četrtek bo nato dokaj sončno, popoldne pa bo vse več spremenljive oblačnosti. Proti večeru se bodo na zahodu začele pojavljati padavine.

Na Zofko spremenljivo vreme

Zofka, ki goduje 15. maja in jo ljudsko izročilo pogosto povezuje z mokrim vremenom, pa bo po napovedi portala Neurje.si letos ostala v bolj svežem in nestanovitnem vremenskem obdobju.

Za zdaj ne kaže na izrazito toplo in stabilno nadaljevanje, ampak bolj na podaljšano obdobje svežega, občasno spremenljivega vremena. Ne gre nujno za hud zimski vdor, gre pa za dovolj izrazito majsko ohladitev, da jo bomo v vremenskem dogajanju zagotovo občutili.