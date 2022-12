Orožje, ki zelo skrbi Putina: da ga Kijev dobi, je vse bolj verjetno

300. dan vojne v Ukrajini. Nekdanji britanski premier Boris Johnson je zaveznice Ukrajine pozval, naj ji dostavijo orožje dolgega dosega, s katerim bi lahko Ukrajina, če bi to želela, zadela cilje globoko v Rusiji. Po njegovem mnenju je to pot do hitrega konca vojne v Ukrajini. Takšni pomoči Ukrajini so po prvotnem zavračanju prošenj Kijeva vse bolj naklonjeni tudi v Pentagonu, ker naj jih ne bi več tako skrbelo, da bo Vladimir Putin uresničil grožnje in dodatno zaostril konflikt.

Pomembnejši poudarki dneva:



Boris Johnson: Ukrajina mora dobiti orožje, ki lahko zadene cilje globoko v Rusiji



Medvedjev: Rusija pospešuje izdelavo najmočnejših vrst orožja



Na jugu in vzhodu Ukrajine se krepijo spopadi



Na Češkem razburila preselitev ukrajinskih beguncev pred zimsko sezono

Boris Johnson: Ukrajina mora dobiti orožje, ki lahko zadene cilje globoko v Rusiji

Vojna v Ukrajini se lahko konča samo na en način, in sicer s porazom Vladimirja Putina, je v kolumni za ameriški časnik The Wall Street Journal zapisal Boris Johnson, ki je bil predsednik britanske vlade med letoma 2019 in 2022.

Raketni sistem HIMARS je Rusiji na bojišču zadal globoke rane, vendar pa nima prav dolgega dosega. Foto: Guliver Image

Prav zato, ker se lahko vojna konča zgolj na en način, je nujno, da se konča čim prej - ne leta 2025, ne leta 2024, temveč leta 2023, je nadaljeval Johnson.

To se bo zgodilo samo v primeru, če Zahod Ukrajini pošlje boljše orožje, med drugim tudi rakete dolgega dosega, ki lahko zadenejo cilje globoko v Rusiji, je prepričan Johnson. Ukrajina krvavo potrebuje tudi boljšo zaščito pred vsakodnevnimi ruskimi napadi z raketami in droni, je dodal.

Johnson je še posebej izpostavil ameriške raketne sisteme ATACMS, ki bi jih Ukrajina lahko uporabila za napade na lokacije onkraj meje z Rusijo, od koder ruska vojska izstreljuje balistične rakete.

Izstrelitev rakete iz sistema ATACMS, lokacija in čas nastanka posnetka neznana, fotografija je bila objavljena junija 2005. Foto: Guliver Image

Ukrajinci so Američane že večkrat prosili za pomoč v obliki raketnih sistemom ATACMS, vendar so v ZDA nudenje takšne pomoči do zdaj vsakokrat odklonili. Ukrajinski napadi na cilje globoko v Rusiji bi lahko namreč pomenili dodatno zaostritev vojne, iz Kremlja pa so tudi že večkrat posvarili, da bi dostavo orožja dolgega dometa lahko prepoznali kot neposredno sodelovanje Zahoda oboroženem spopadu.

Medij The Times je v petek sicer poročal, da je Pentagon vse bolj naklonjen spremembi viže in da bi lahko Združene države Amerike v Ukrajino res poslale orožje dolgega dosega, tudi ATACMS. Razlog za to je vse manjši strah pred morebitno eskalacijo konflikta s strani Rusije.

Foto: Guliver Image

Ruski predsednik Vladimir Putin in njegovi najožji sodelavci so v zadnjih mesecih sicer večkrat opozorili ZDA, da bodo, če to storijo, prestopile mejo. Rusija bo Združene države Amerike, če te Ukrajini pošljejo orožje, ki bi ji omogočalo napad na Rusijo, obravnavala kot udeleženko konflikta, so še septembra sporočili iz Kremlja. Vladimir Putin je medtem junija grozil, da bo Rusija v primeru tovrstnega opremljanja Ukrajine napadla cilje, ki jih do takrat še ni.

Medvedjev: Rusija pospešuje izdelavo najmočnejših vrst orožja

Nekdanji ruski predsednik in podpredsednik ruskega sveta za nacionalno varnost Dmitrij Medvedjev je danes dejal, da Rusija pospešuje proizvodnjo orožja nove generacije, da bi se "zaščitila pred sovražniki v Evropi, ZDA in Avstraliji". Ruske sile medtem napadajo položaje v Lugansku in Donecku na vzhodu Ukrajine, prav tako se krepijo spopadi na jugu države - ruske sile so napadle Odeso, ukrajinske sile pa so se odzvale z napadom v Melitopolju, ki ga zaseda Rusija.

Dmitri Medvedjev je v času vojne v Ukrajini znan po zelo ostri retoriki in rednih grožnjah Ukrajini ter svetu z jedrskim orožjem. Foto: Guliverimage

"Sovražniki so se vkopali v Kijevski pokrajini naše rodne Male Rusije," je na družbenem omrežju Telegram zapisal Dmitrij Medvedjev, ki je uporabil izraz, s katerim so v času carske Rusije označevali ozemlja današnje Ukrajine, ki so bila del ruskega imperija. Ob tem je zapisal še, da so "sovražniki Rusije, ki sodelujejo z nacisti", prisotni v Evropi, ZDA, Kanadi, Japonski, Avstraliji in na Novi Zelandiji.

Tudi ruski predsednik Vladimir Putin je večkrat dejal, da Rusija razvija nove vrste orožja, vključno s hipersoničnim orožjem, s katerim bi lahko zaobšli vse obstoječe sisteme zračne obrambe. Putin je zatrdil, da so nove manevrirne rakete in hipersonični sistemi ruske izdelave "sodobnejši in celo učinkovitejši" od ameriških.

Na jugu in vzhodu Ukrajine se krepijo spopadi

"Na območju regije Doneck so ruske enote nadaljevale napade in pregnale sovražnika z utrjenih položajev," je medtem dejal tiskovni predstavnik ruskega obrambnega ministrstva Igor Konašenkov. Zatrdil je, da so položaje zavzeli tudi na severu, med mestoma Kremina in Liman.

Foto: Reuters

Ukrajinski izstrelki pa so poškodovali avtobusno postajo in šolo v mestu Doneck, so sporočili ruski uradniki, ki jih navaja ruska tiskovna agencija Tass. Poročali so o več zračnih napadih, poročil o žrtvah ni bilo.

Ukrajinska vojska naj bi bila v Donecku že več tednov v defenzivi in poskuša zadržati svojo obrambno linijo pred industrijskim mestom Doneck in vzhodno od poseljenega območja med sosednjima mestoma Slovjansk in Kramatorsk, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Na tem območju, zlasti v bližini mesta Bahmut, potekajo srditi boji, pri čemer obe strani poročata o velikih izgubah. Na jugu Ukrajine je prav tako prišlo do več napadov z obeh strani, poroča britanski BBC.

Proruske oblasti v Melitopolju so sporočile, da sta bili v ukrajinskem raketnem napadu ubiti dve osebi, deset pa ranjenih, medtem ko je Ivan Fedorov, ukrajinski župan Melitopolja v izgnanstvu, dejal, da je bilo ubitih "več deset okupatorjev".

Foto: Reuters

Ruske sile so medtem napadle ukrajinsko pristaniško mesto Odesa z brezpilotnimi letalniki iranske izdelave, so po navedbah BBC sporočili ukrajinski uradniki. Približno 1,5 milijona gospodinjstev je ostalo brez elektrike.

"Razmere v regiji Odesa so zelo težke," je v svojem nočnem video nagovoru dejal predsednik Volodimir Zelenski. "Na žalost so bili zadetki kritični, zato bo za ponovno vzpostavitev oskrbe z električno energijo potrebno več kot le čas. To ne bo trajalo nekaj ur, ampak nekaj dni."

Namestnik vodje predsednikovega urada Kirilo Timošenko je v soboto dejal, da po ruskih raketnih napadih v Odesi v bližnji prihodnosti ne bo elektrike. Vendar je dejal, da je bilo doslej mogoče ohraniti delovanje ključne infrastrukture, kot so bolnišnice, porodnišnice in elektrarne. Rusija vse od oktobra z obsežnimi valovi raketnih napadov in napadov z brezpilotnimi letali cilja predvsem ukrajinsko energetsko infrastrukturo.

Na Češkem razburila preselitev ukrajinskih beguncev pred zimsko sezono

Na Češkem pa je za razburjenje poskrbela novica, da mora tik pred začetkom zimske športne sezone skupina ukrajinskih beguncev zapustiti počitniško bivališče češkega parlamenta, kjer so bili nastanjeni. Odločitev je naletela na kritike širše javnosti.

Foto: Reuters

V kompleksu zgradb v lasti spodnjega doma parlamenta, ki se nahaja v zimskem smučarskem središču Harrachov ob meji s Poljsko, je bilo od pomladi nastanjenih okoli dva ducata beguncev iz Ukrajine. Toda več čeških poslancev je očitno izrazilo željo, da bi objekt uporabili za zimske počitnice, je pred dnevi poročala nemška tiskovna agencija dpa.

Tiskovna predstavnica upravne regije Liberec je sporočila, da so za begunce v mestu sedaj našli nadomestno namestitev. Do ravnanja parlamentarne uprave so bili kritični v vrstah opozicije, kritiziral pa ga je tudi češki premier Petr Fiala. Ukrajinci bi "morali ostati tam, to se ne bi smelo zgoditi," je dejal.

Predsednica spodnjega doma parlamenta Marketa Adamova Pekarova je medtem zavrnila kot "vihar v kozarcu vode".

