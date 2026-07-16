Vlada bo obravnavala izhodišča za rebalans

Vlada bo na današnji seji predvidoma obravnavala izhodišča za pripravo rebalansa letošnjega državnega proračuna. Ob polletju je primanjkljaj že presegel polovico načrtovanega za celo leto in finančni minister Andrej Šircelj je pred kratkim povedal, da številke o odhodkih kažejo na velika odstopanja glede na pretekla leta.

Proračunski primanjkljaj je v prvih šestih mesecih letos po podatkih finančnega ministrstva znašal 1,2 milijarde evrov, medtem ko je za celo leto ocenjen na 2,1 milijarde evrov oziroma 2,9 odstotka BDP. Odhodki so bili ob polletju za 12,3 odstotka višji kot v enakem obdobju lani, manj pa so se povečali prihodki, namreč za 8,4 odstotka.

Šircelj za ta teden napovedal proračunsko sejo

Šircelj, ki je na položaju finančnega ministra od začetka junija, je prejšnji teden povedal, da vlada analizira in dopolnjuje podatke o odhodkih po posameznih ministrstvih. Za ta teden je napovedal proračunsko sejo, na kateri bodo imeli natančnejše izračune in projekcije, ki bodo osnova za rebalans proračuna za leto 2026.

Ob tem je opozoril na velika odstopanja pri odhodkih glede na pretekla leta. Primerjava med prvimi petimi meseci letos in lani po njegovih besedah kaže na enormno povečanje odhodkov v višini 1,5 milijarde evrov. "To ni bila praksa v preteklih letih, tudi ne v tistih letih, ko so bile volitve," je poudaril.

"Javna poraba se povečuje znatno hitreje od proračunskih prihodkov"

Na tveganje, da bo celoletni primanjkljaj višji od predvidenega, opozarja tudi fiskalni svet. V svoji zadnji mesečni informaciji je zapisal, da se javna poraba povečuje znatno hitreje od proračunskih prihodkov, kar prinaša tveganja za stabilnost javnih financ. Razloge za rast primanjkljaja vidi v višjih stroških dela v javnem sektorju zaradi uveljavitve novega plačnega sistema, zakonsko pogojenih rednih usklajevanjih socialnih transferjev in pokojnin z inflacijo, vse višjih transferjih v zdravstveno in pokojninsko blagajno ter okrepljenem investicijskem ciklu države in občin.

Skupni javnofinančni primanjkljaj države bi se lahko po oceni fiskalnega sveta ob koncu leta gibal okoli treh odstotkov BDP, kar je eden izmed kriterijev za sprožitev postopka presežnega primanjkljaja po pravilih EU.