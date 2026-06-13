V nedeljo spet grozijo močnejše nevihte

Po sončni in topli soboti bo tudi v nedeljo sprva jasno, popoldne pa se bodo na severovzhodu začele pojavljati nevihte, ki se bodo zvečer širile proti osrednjim krajem.

V nedeljo bo sprva pretežno jasno, zapihal bo jugozahodnik. Popoldne se bodo na severovzhodu začele pojavljati krajevne plohe in nevihte, ki se bodo zvečer širile proti osrednjim krajem. Na severovzhodu bodo sprva mogoče tudi močnejše nevihte, opozarjajo na spletnih straneh agencije za okolje. Najnižje jutranje temperature bodo v nedeljo od 10 do 16, najvišje dnevne od 26 do 31 stopinj Celzija.

Ponedeljek in torek hladnejša, nato se obeta prvi vročinski val

V noči na ponedeljek bodo v notranjosti nastajale krajevne padavine z nevihtami, ki bodo do jutra večinoma ponehale. V ponedeljek bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami, ki jih bo največ sredi dneva in popoldne. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem pa šibka burja. Nekoliko se bo ohladilo. V torek bo delno jasno, popoldne pa bo še nastalo nekaj krajevnih ploh in neviht.

Po nekoliko hladnejšem ponedeljku in torku pa se utegne do konca prihodnjega tedna ogreti tudi do 33 ali celo do 34 stopinj Celzija.

To so posledice neurij, ki so Slovenijo zajela pred nekaj dnevi: