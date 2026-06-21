Na pobočju Vršičev umrl alpinist

Gorski reševalci so imeli v soboto precej dela, ena od nesreč pa se je končala s smrtjo. Nekaj po 16. uri je namreč na pobočju Vršičev v občini Kamnik na alpinista v navezi padla skala, moški pa je poškodbam podlegel, je razvidno iz objav na spletni strani uprave za zaščito in reševanje.

Kot so pojasnili v upravi, so gorski reševalci Gorske reševalne službe (GRS) Kamnik alpinistu na kraju nudili prvo pomoč. Dežurna ekipa GRS Brnik ga je s helikopterjem najprej prepeljala na Korošico, nato pa v dolino, kjer je dežurni zdravnik nujne medicinske pomoči Kamnik potrdil smrt. Preostali alpinisti so iz stene sestopili peš in se umaknili na varno pred nevihto.

Reševanje s helikopterjem je bilo potrebno tudi v občinah Tržič in Bohinj. Prva nesreča se je zgodila nekaj po 12. uri pri Domu na Kofcah. Mladoletni pohodnik je padel in se poškodoval. Na kraju so ga oskrbeli reševalci GRS Tržič in dežurna ekipa GRS Brnik ter ga nato s helikopterjem prepeljali v Splošno bolnišnico Jesenice.

Pohodnik padel v prepad, pohodnica si je poškodovala nogo

Nekaj pred 15. uro pa si je pohodnica pri Vodnikovem domu na Velem polju pri sestopu poškodovala nogo. Reševalci GRS Bohinj in dežurna ekipa GRS Brnik so jo s helikopterjem prepeljali v bolnišnico na Jesenicah.

Medtem je v naselju Dolga vas v občini Kočevje nekaj po 9. uri zjutraj pohodnik pri sestopu z gradu padel v prepad. Aktivirani so bili gasilci Prostovoljnega gasilskega društva (PGD) Kočevje, gorski reševalci GRS Ljubljana, reševalci nujne medicinske pomoči, policija in dežurna ekipa GRS. Poškodovanca so na kraju oskrbeli in ga prenesli na bližnji travnik, kjer ga je prevzela ekipa reševalcev s helikopterjem in ga prepeljala v Univerzitetni klinični center Ljubljana.