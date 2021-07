Stavbni element, ki največ pove o stanovalcih

Za to, da bodo sosedje in obiskovalci rekli, da tako lepega in estetsko dovršenega vhoda v hišo še niso videli, je treba poznati nekaj trikov, ki jih morate upoštevati pri izbiri pravih vhodnih vrat in urejanju vhoda kot celote.

Prva in zadnja stvar, ki jo vidijo vaši gostje

Vsak dan večkrat stopite skozi vhodna vrata in jih odpirate obiskovalcem, zato morate z njimi narediti dober vtis.

Kakovostna vhodna vrata vas varujejo pred nepovabljenimi gosti, vremenskimi vplivi ter so pregrada med domom in zunanjostjo.

Hiše brez oken so v svetu dokaj pogoste, medtem ko hiš brez vrat ne vidite skoraj nikjer. Prva vrata v zgodovini zasledimo pri starih Egipčanih, ki so lesene plošče pritrdili na tečaje. Upodobili so jih že na poslikavah v grobnicah pred 4000 leti. Prva lesena vrata so postavili v templju kralja Salomona, ki je bil zgrajen okrog leta 950 pred našim štetjem v Jeruzalemu. Prva vrata v Indiji so bila kamnita in so se odpirala kot v kavbojskih salonih. Rimljani so bili pri izdelavi vrat zelo kreativni in izdelovali že naprednejša vrata, med drugim tudi drsna, pregibna, enojna in dvojna. Še bolj iznajdljivi so bili Kitajci, ki so v 7. stoletju izdelali vrata, ki jih je odpiral senzor za nožno odpiranje.

Tudi vrata določajo vrednost doma

Vhodna vrata in celoten vhod hiše so osebna izkaznica vašega doma, zato je zelo pomembno, da dom ustreza vašim estetskim standardom, da je narejen tako, da se ujema z vašo osebnostjo, in da ste ponosni nanj. Pri tem morajo biti zvočno in toplotno izolativna.

Vrhunsko izdelana vrata prispevajo k višji vrednosti celotnega doma, poleg tega pa vam pomagajo stroške za ogrevanje oziroma hlajenje doma znižati za vsaj deset odstotkov. Pri prodaji doma ste lahko prepričani, da se vam bo investicija v vhodna vrata povrnila več kot stoodstotno.

Pet namigov za popoln vhod

Predstavljamo preproste nasvete, s katerimi lahko poskrbite za izbiro praktičnega in estetsko dovršenega vhoda.

Vhodna vrata niso samo krila, ampak celovit sistem

Pri nakupu vrat ne gre za to, da izbirate le krila vrat, ampak izbirate sistem vhodnih vrat. Pri nakupu se je treba odločiti za pravi okvir vrat, estetske dodatke, varnostne mehanizme in sistem zapiranja.

Dobra vhodna vrata morajo biti trpežna, a hkrati tudi estetska in elegantna. Najzahtevnejši kupci se odločajo za luksuzna vrata, ki s svojim razkošjem očarajo vse mimoidoče. Za tiste, ki jim izkazovanje prestiža ni blizu, pa so na voljo bolj preprosta, minimalistična vrata, ki ne kradejo pozornosti.

Ne glede na osebni slog in razpoložljiv proračun pa morajo kakovostna vhodna vrata zadostiti nekaterim standardom, da lahko zanesljivo opravljajo svoje glavne naloge: varovanje, zvočna izolacija vhodnih vrat in toplotna izolacija vhodnih vrat.

Stekleni dodatki

Vhodna vrata so skoraj edini element na stavbi, kjer lahko izkoristimo priložnost in dom dekoriramo s steklenimi dodatki, ki ustvarijo prijetno vzdušje. Za ornamentna stekla v vratnih krilih se odločajo tisti, ki želijo več svetlobe na hodniku, a nočejo žrtvovati zasebnosti.

Z različnimi vzorci dekorativnih ornamentnih stekel lahko dosežete raznolike estetske učinke. Motivno steklo, ki lahko vključuje kristale Swarovski, vašo hišno številko, poljuben tekst ali grafiko, lepo dopolni dizajn vrat.

Veliko ljudi se po nepotrebnem odreče steklenim dekorativnim dodatkom, ker so prepričani, da zasteklitev pomeni nižjo protivlomno varnost, slabšo izolativnost in več dela s čiščenjem. Zato izberite Inothermova vrata, ki imajo že serijsko vgrajeno troslojno steklo. Debelina posameznega sloja stekla je 6 milimetrov.

Stekla na vhodnih vratih Inotherm zagotavljajo vrhunsko toplotno in zvočno izolativnost. Inotherm je svojo zgodbo začel s stekli, zato njihova stekla zagotavljajo vrhunsko toplotno in tudi zvočno izolativnost ter ponujajo vrhunsko protivlomno zaščito.

V Inothermovi ponudbi so enostavna prozorna stekla, parsol barvno tonirana stekla, satenasta stekla, stekla z različnimi motivi in reliefna stekla ter rustikalna vitražna in obarvana emajlirana stekla.

Koeficient prevodnosti stekel Inotherm znaša zgolj 0,5 W/m2k, kar jih uvršča med vodilne v segmentu.

Ob nakupu vrat vam Inotherm podari set s profesionalnimi mazivi in čistili ter posebno krpo za nego vrat.

Sami oblikujte svoj sanjski vhod.

Sodobna vrata brez ključev

Sodobna vrata imajo tudi sodobne načine zapiranja in odpiranja vrat, ki klasične ključe pošiljajo v muzej. Pametna ključavnica, ki jo lahko namestite na svoja vhodna vrata, je sistem odklepanja vhodnih vrat, za katerega ne potrebujete ključa, saj vrata lahko odklenete s pomočjo prstnega odtisa ali številčne kode. Tako izginejo skrbi zaradi izgubljenih ali pozabljenih ključev, lastniki pa imajo večji nadzor nad dogajanjem pri vhodnih vratih, ki tako še bolje varujejo vaše imetje.

Inotherm spada tudi med pionirje na področju naprednih načinov odklepanja, njihova inovativna rešitev INOSMART omogoča kar tri načine odklepanja vrat brez ključa: s pomočjo visokoločljivega senzorja prstnih odtisov, prek aplikacije na pametnem telefonu ali z vnosom številčne kode. INOSMART ima tudi algoritem za samostojno učenje, zato ob vsaki uporabi prepoznava spremembe prstnega odtisa in si jih zapomni, kar je še posebej priročno pri otrocih. Vnesete lahko do sto numeričnih kod, prstnih odtisov ali pametnih telefonov, tako da bodo vrata lahko odpirali vsi povabljeni gostje.

Inotherm je največji proizvajalec aluminijastih vhodnih vrat v Evropi. Uveljavljeni so na najzahtevnejših zahodnoevropskih trgih.

Toplina in domačnost lesa tudi z aluminijastimi vhodnimi vrati

Za vlažno okolje in območja z večjimi temperaturnimi nihanji, kamor spada tudi naša geografska lega, morate še bolj skrbno izbrati vhod, ki bo trpežen in s svojimi specifikami lažje kljuboval vremenskim ekstremom, ki lahko spremenijo funkcionalnost in estetiko vhoda. Zunanji vremenski vplivi, kot sta vročina in mraz, namreč vplivajo na obstojnost vrat in prvotni videz.

Aluminijasta vhodna vrata so energetsko učinkovita in do okolja prijazna rešitev, ki ima dolgo življenjsko dobo, so trpežna in ne potrebujejo veliko vzdrževanja. Aluminij je konstrukcijsko stabilen material in zelo odporen proti neugodnim vremenskim razmeram, zato je ta material prva izbira vseh, ki želijo imeti kakovostna vhodna vrata. Takšna vrata ne podležejo ukrivljanju ob temperaturnih spremembah, ki pesti npr. lesena in PVC vrata.

Ljudje, ki prisegajo na tradicionalni videz in toplino lesa, se velikokrat nočejo odpovedati temu naravnemu materialu in raje sprejmejo tveganje zaradi izbire lesa, saj so prepričani, da le klasična lesena vrata lahko ustvarijo toplino in domačnost.

Po zaslugi moderne tehnologije si lahko omislite vhodna vrata iz aluminija, ki jih na prvi pogled ni mogoče ločiti od lesenih. Izberete lahko lesni dekor, ki je najboljši kompromis med kakovostjo aluminija in videzom lesa na trgu. Inotherm z lesnim dekorjem, ki ga izdelujejo v lastni proizvodnji, poskrbi za izjemno pristen videz lesa svojih aluminijastih vrat. Ponujajo kar 30 različnih imitacij lesa na vhodnih vratih – od češnje do mahagonija, več vrst hrasta, macesna, bora, tika, oreha, duglazije in več različic azijskega lesa makasar.

Pri Inothermu za visokokakovostnimi vrati stoji tudi strokovna in izkušena ekipa monterjev, ki poskrbi za pravilno montažo vhodnih vrat . Kakovostno in strokovno izvedena montaža vhodnih vrat omogoča, da vhodna vrata več desetletij zagotavljajo nemoteno delovanje ter odlično zvočno in toplotno izolativnost.

Osvetlitev, ki obogati videz doma

Vrata s pravilno osvetlitvijo lahko postanejo tudi romantičen kotiček za posedanje pred hišo ob poletnih večerih. Pri tem sta pomembni pravilna izbira in namestitev virov svetlobe. Za varno premikanje pred vrati morate osvetliti stopnice, pragove in druge ovire ob vhodu. Lučke lahko namestite tudi v tla ter zunanji del zidu, kar bo zelo olajšalo tudi parkiranje.

Pri izbiri ustrezne luči je velikokrat boljša izbira večji model. Luči ob vratih namestite v višini ramen. Stenska svetilka naj stoji ob obeh straneh vrat ali pa vsaj ob isti strani kot kljuka. Osvetlitev lahko namestite tudi na nadstrešek. S senzorji gibanja, ki bodo nadzorovali vklapljanje osvetlitve, boste dodatno poskrbeli za udobno vstopanje in izstopanje iz hiše.

Osvetlitev poskrbi tudi za večji občutek varnosti pred nepridipravi in še večji občutek topline. Rešitev INOSMART lahko poleg različnih možnosti odpiranja in nadzora prek mobilne naprave ponuja še prilagojeno zunanjo razsvetljavo.