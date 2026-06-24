Sreda, 24. 6. 2026, 12.11
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24.–28. junij 2026
Kekčevi dnevi vabijo v Kranjsko Goro!
V Kranjski Gori bodo spet potekali Kekčevi dnevi, ki jih bomo organizirali v prvem tednu šolskih počitnic. Kekčevi dnevi so namenjeni zabavi in ustvarjanju, pri čemer so rdeča nit programa Vandotovi pravljični junaki.
Pripravili smo privlačen program prireditev in animacij, ki so namenjene vsem družinskim članom.
Na voljo bodo otroške predstave, kreativne delavnice, ogled Kekčevih filmov in mnogo drugih zanimivih aktivnosti.
PROGRAM
18.00–18.10 | Glasbeni nastop: Mladi Hrupi | trg pred cerkvijo, Kranjska Gora
18.10–18.30 | Glasbeni uvod: Denis Porčič – Chorchyp | trg pred cerkvijo, Kranjska Gora
18.30–20.00 | Športni poligon: Denis Porčič – Chorchyp |trg pred cerkvijo, Kranjska Gora
18.30–20.00 | Ustvarjalna delavnica: Izdelava lesenih medalj | trg pred cerkvijo, Kranjska Gora
18.30–20.00 | Lesene spretnostne igre | trg pred cerkvijo, Kranjska Gora
20.00–21.30 | Kekčev film | Ljudski dom, Kranjska Gora
ČETRTEK, 25. 6. 2026
9.00–12.00 | Kekčeva dežela* | Agencija Julijana
13.00–16.00 | Misija Eliksir** | Agencija Julijana
17.00–17.40 | Predstava: Bodi EKO faca | trg pred cerkvijo, Kranjska Gora
17.40–19.00 | Ustvarjalna delavnica: Coprnija gozda | trg pred cerkvijo, Kranjska Gora
17.40–19.00 | Eko delavnica | trg pred cerkvijo, Kranjska Gora
20.00–21.30 | Kekčev film | Ljudski dom, Kranjska Gora
9.00–12.00 | Kekčeva dežela* | Agencija Julijana
13.00–16.00 | Misija Eliksir** | Agencija Julijana
17.00–17.35 | Predstava: Ovbe, Kekec, ujma gre! | trg pred cerkvijo, Kranjska Gora
17.35–19.00 | Ustvarjalna delavnica: Ustvari si svojo piščal | trg pred cerkvijo, Kranjska Gora
17.30–19.00 | Stare pastirske igre | trg pred cerkvijo, Kranjska Gora
20.00–21.30 | Kekčev film | Ljudski dom, Kranjska Gora
SOBOTA, 27. 6. 2026
9.00–12.00 | Kekčeva dežela* | Agencija Julijana
10.00–13.00 | Coprnija gozda*** (obvezna predhodna prijava preko spletne strani)
13.00–16.00 | Misija Eliksir** | Agencija Julijana
17.00–17.40 | Gledališka plesna pravljica: Mišja šola | trg pred cerkvijo, Kranjska Gora
18.00–20.00 | Mini DJ Akademija | trg pred cerkvijo, Kranjska Gora
19.00 | Žrebanje nagrad Kekčevega izziva | trg pred cerkvijo, Kranjska Gora
13.00–16.00 | Misija Eliksir** | Agencija Julijana
10.00–10.45 | Predstava: Čebelici Tinka in Tonka | Brunarica Kosobrin
10.45–12.00 | Delavnice: Nabiramo “cvetni prah” | Brunarica Kosobrin
11.15–12.00 | Sladko presenečenje | Brunarica Kosobrin
12.00–18.00 | Coprnija gozda – družinska pustolovščina**** (obvezna predhodna prijava preko spletne strani)
*20,5 EUR (1–2 osebi), 18,5 EUR (3 osebe ali več), velja akcija 4+1 gratis
**85 EUR (2–4 osebe), 20 EUR (dodatna oseba), obvezna predhodna rezervacija
***22 EUR na osebo
****80 EUR na družino
Obvestilo: Dogodek se snema in fotografira.
Kekčev izziv
Pripravljeni na pustolovščino?
Kekčev izziv vas popelje po čudovitih kotičkih Kranjske Gore, kjer vas na vsaki točki pričakajo žigi in presenečenja. Na voljo je zgibanka z zemljevidom in navodili, ki jo lahko prejmete na Kekčevih dnevih ali na TIC Kranjska Gora (vsak dan med 8. in 16. uro). Zbirajte žige in hkrati raziskujte Kranjsko Goro. Ko zberete vse žige, kartonček z zbranimi žigi oddajte na Kekčevih dnevih v soboto ter sodelujte v nagradni igri. Nagrado je mogoče osebno prevzeti med žrebanjem, ki bo v soboto, 27. 6., med 19. in 20. uro. Kekčev izziv poteka v obdobju Kekčevih dni, sodelovanje v njem pa je na lastno odgovornost.
Ugodnosti v času Kekčevih dni 2026
SLOVENSKI PLANINSKI MUZEJ
Slovenski planinski muzej v času med 24. in 28. junijem 2026 ponuja naslednje aktivnosti po promocijski ceni z 20-odstotnim popustom:
– Soba pobega Pobeg pred nevihto (redna cena 25 evrov)
– Soba pobega Pobeg pred nevihto + ogled Slovenskega planinskega muzeja (redna cena 35 evrov)
– Mystery box Triglavski izziv (redna cena 25 evrov)
– Mystery box Triglavski izziv + ogled Slovenskega planinskega muzeja (redna cena 35 evrov)
MAGIC STORY KRANJSKA GORA
Magic Story Kranjska Gora v času med 24. in 28. junijem ponuja 10-odstotni popust na svojo ponudbo.
TRGOVINA SPORT POINT KRANJSKA GORA
Akcija velja na oblačila:
– 20-odstotni popust ob nakupu 3 kosov ali več
– 15-odstotni popust ob nakupu 2 kosov
– 10-odstotni popust ob nakupu enega kosa
Pogoj za pridobitev popusta je predložen letak Kekčevi dnevi 2026.
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