Kekčevi dnevi vabijo v Kranjsko Goro!

V Kranjski Gori bodo spet potekali Kekčevi dnevi, ki jih bomo organizirali v prvem tednu šolskih počitnic. Kekčevi dnevi so namenjeni zabavi in ustvarjanju, pri čemer so rdeča nit programa Vandotovi pravljični junaki.

Pripravili smo privlačen program prireditev in animacij, ki so namenjene vsem družinskim članom.

Na voljo bodo otroške predstave, kreativne delavnice, ogled Kekčevih filmov in mnogo drugih zanimivih aktivnosti.

Foto: Turizem Kranjska Gora

PROGRAM

SREDA, 24. 6. 2026



18.00–18.10 | Glasbeni nastop: Mladi Hrupi | trg pred cerkvijo, Kranjska Gora

18.10–18.30 | Glasbeni uvod: Denis Porčič – Chorchyp | trg pred cerkvijo, Kranjska Gora

18.30–20.00 | Športni poligon: Denis Porčič – Chorchyp |trg pred cerkvijo, Kranjska Gora

18.30–20.00 | Ustvarjalna delavnica: Izdelava lesenih medalj | trg pred cerkvijo, Kranjska Gora

18.30–20.00 | Lesene spretnostne igre | trg pred cerkvijo, Kranjska Gora

20.00–21.30 | Kekčev film | Ljudski dom, Kranjska Gora

ČETRTEK, 25. 6. 2026

9.00–12.00 | Kekčeva dežela* | Agencija Julijana

13.00–16.00 | Misija Eliksir** | Agencija Julijana

17.00–17.40 | Predstava: Bodi EKO faca | trg pred cerkvijo, Kranjska Gora

17.40–19.00 | Ustvarjalna delavnica: Coprnija gozda | trg pred cerkvijo, Kranjska Gora

17.40–19.00 | Eko delavnica | trg pred cerkvijo, Kranjska Gora

20.00–21.30 | Kekčev film | Ljudski dom, Kranjska Gora

PETEK, 26. 6. 2026



9.00–12.00 | Kekčeva dežela* | Agencija Julijana

13.00–16.00 | Misija Eliksir** | Agencija Julijana

17.00–17.35 | Predstava: Ovbe, Kekec, ujma gre! | trg pred cerkvijo, Kranjska Gora

17.35–19.00 | Ustvarjalna delavnica: Ustvari si svojo piščal | trg pred cerkvijo, Kranjska Gora

17.30–19.00 | Stare pastirske igre | trg pred cerkvijo, Kranjska Gora

20.00–21.30 | Kekčev film | Ljudski dom, Kranjska Gora

SOBOTA, 27. 6. 2026

9.00–12.00 | Kekčeva dežela* | Agencija Julijana

10.00–13.00 | Coprnija gozda*** ( obvezna predhodna prijava preko spletne strani )

13.00–16.00 | Misija Eliksir** | Agencija Julijana

17.00–17.40 | Gledališka plesna pravljica: Mišja šola | trg pred cerkvijo, Kranjska Gora

18.00–20.00 | Mini DJ Akademija | trg pred cerkvijo, Kranjska Gora

19.00 | Žrebanje nagrad Kekčevega izziva | trg pred cerkvijo, Kranjska Gora

NEDELJA, 28. 6. 2026



13.00–16.00 | Misija Eliksir** | Agencija Julijana

10.00–10.45 | Predstava: Čebelici Tinka in Tonka | Brunarica Kosobrin

10.45–12.00 | Delavnice: Nabiramo “cvetni prah” | Brunarica Kosobrin

11.15–12.00 | Sladko presenečenje | Brunarica Kosobrin

12.00–18.00 | Coprnija gozda – družinska pustolovščina**** ( obvezna predhodna prijava preko spletne strani ) 13.00–16.00 || Agencija Julijana10.00–10.45 || Brunarica Kosobrin10.45–12.00 || Brunarica Kosobrin11.15–12.00 || Brunarica Kosobrin12.00–18.00 |

*20,5 EUR (1–2 osebi), 18,5 EUR (3 osebe ali več), velja akcija 4+1 gratis

**85 EUR (2–4 osebe), 20 EUR (dodatna oseba), obvezna predhodna rezervacija

***22 EUR na osebo

****80 EUR na družino

Obvestilo: Dogodek se snema in fotografira.

Foto: Turizem Kranjska Gora

Kekčev izziv

Pripravljeni na pustolovščino?

Kekčev izziv vas popelje po čudovitih kotičkih Kranjske Gore, kjer vas na vsaki točki pričakajo žigi in presenečenja. Na voljo je zgibanka z zemljevidom in navodili, ki jo lahko prejmete na Kekčevih dnevih ali na TIC Kranjska Gora (vsak dan med 8. in 16. uro). Zbirajte žige in hkrati raziskujte Kranjsko Goro. Ko zberete vse žige, kartonček z zbranimi žigi oddajte na Kekčevih dnevih v soboto ter sodelujte v nagradni igri. Nagrado je mogoče osebno prevzeti med žrebanjem, ki bo v soboto, 27. 6., med 19. in 20. uro. Kekčev izziv poteka v obdobju Kekčevih dni, sodelovanje v njem pa je na lastno odgovornost.

Foto: Turizem Kranjska Gora

Ugodnosti v času Kekčevih dni 2026

SLOVENSKI PLANINSKI MUZEJ

Slovenski planinski muzej v času med 24. in 28. junijem 2026 ponuja naslednje aktivnosti po promocijski ceni z 20-odstotnim popustom:

– Soba pobega Pobeg pred nevihto (redna cena 25 evrov)

– Soba pobega Pobeg pred nevihto + ogled Slovenskega planinskega muzeja (redna cena 35 evrov)

– Mystery box Triglavski izziv (redna cena 25 evrov)

– Mystery box Triglavski izziv + ogled Slovenskega planinskega muzeja (redna cena 35 evrov)

MAGIC STORY KRANJSKA GORA

Magic Story Kranjska Gora v času med 24. in 28. junijem ponuja 10-odstotni popust na svojo ponudbo.

TRGOVINA SPORT POINT KRANJSKA GORA

Akcija velja na oblačila:

– 20-odstotni popust ob nakupu 3 kosov ali več

– 15-odstotni popust ob nakupu 2 kosov

– 10-odstotni popust ob nakupu enega kosa

Pogoj za pridobitev popusta je predložen letak Kekčevi dnevi 2026.

Foto: Turizem Kranjska Gora

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