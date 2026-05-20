Sreda, 20. 5. 2026, 16.44

Večni optimisti se rodijo v teh znakih horoskopa

ženska, dekle, pomlad, poletje | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Medtem ko nekaterim ljudem že najmanjša preglavica uniči celoten dan, pa obstajajo tudi takšni, ki tudi v najtežjih obdobjih življenja obdržijo pozitiven pogled na svet. Takšni večni optimisti se praviloma rodijo v enem od treh nebesnih znamenj.

Strelec

Strelci so utelešen optimizem, saj so prepričani, da se bo vse uredilo, tudi če se v nekem trenutku ne zdi tako. V stresnih situacijah skušajo najti smisel in nauk, namesto da bi jih težave preplavile. Zato so v težkih obdobjih zelo priljubljeni, v njihovi družbi se vse zdi lažje, ker znajo spremeniti pogled na situacijo. Njihova prednost je tudi, da se po vsakem padcu zelo hitro poberejo. Takoj sestavijo načrt, najdejo izhod, pot ali vsaj novo idejo, ki jim povrne energijo. Zavedajo se, da je življenje večje od enega slabega dneva.

Lev

Levi so zelo optimistični ljudje, ker imajo močno voljo in ponos, ki jim ne dovoli, da bi se predali. Ko je težko, so tudi čustveni, a le redko dovolijo, da bi jih težava povsem zlomila. V njih vedno tli energija, ki jih sili naprej in jim ne dovoli, da bi jih slab dan premagal. Ob tem znajo opogumiti in razvedriti vse okoli sebe. Tudi če so utrujeni ali zaskrbljeni, se bodo pošalili, motivirali svojo ekipo ali naredili kaj, da vsem povrnejo občutek nadzora. Njihov optimizem je povezan s samozavestjo: vedo, da vedno najdejo rešitev.

Vodnar

Vodnarji so optimistični na miren, racionalen način. Ko je težko, se umaknejo, na situacijo pogledajo od daleč in ugotovijo, da nima smisla trošiti energije za panične odzive. Njihova moč se skriva v mentalni gibčnosti: vedno iščejo alternativo, drugačen načrt ali nov pristop, zato dajejo vtis, kot da jih nič ne more vreči iz tira. Vedo, da so spremembe edina stalnica in da nobena težava ni usodna. V vsaki krizni situaciji ohranijo mirno kri in tudi vse druge opomnijo, da je vse mogoče rešiti – morda ne takoj, a zagotovo. 

Preverite svoj današnji horoskop.

