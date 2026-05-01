Petek,
1. 5. 2026,
15.26

Petek, 1. 5. 2026, 15.26

K bivšim se najpogosteje vrnejo ti znaki horoskopa

Razhod s partnerjem je za večino ljudi konec poti, po kateri ne bodo več hodili. Nekateri pa ne mislijo tako, ampak se vedno znova vračajo k nekdanjim ljubeznim. Astrologi pravijo, da to velja predvsem za tri znake horoskopa.

Rak

Nobena skrivnost ni, da so raki najbolj čustveno nebesno znamenje. Razhodov ne marajo, a dajo pobudo zanje, ko začutijo, da niso dovolj ljubljeni ali varni. Težava pa je v tem, da njihova čustva nikakor ne izginejo. Zvezo fizično zapustijo, a v mislih ostanejo v njej, spomini na skupne trenutke pa jih pogosto povlečejo nazaj. K bivšim se vračajo z nostalgijo in upanjem, da bo tokrat vse drugače.

Ribi

Ribe so sanjaške in romantične, ob tem pa resničnosti ne znajo ločiti od idealizirane podobe ljubezni v svojih mislih. Ko se zveza konča, se spominjajo le lepih trenutkov. Tiste slabe izbrišejo ali pa jih ublažijo in spomini na ljubezen postanejo skorajda filmski. Prav zaradi tega bivšim pogosto dajo drugo, tretjo in tudi četrto priložnost. Vračajo se, ker verjamejo v "tisto nekaj", kar je nekoč obstajalo.

Tehtnica

Tehtnice ne prenašajo konfliktov, razhod pa je zanje ena najhujših oblik spora. Tudi ko se odločijo oditi, pogosto ostanejo čustveno navezane na bivše. Ideja partnerstva jim je pomembnejša od lastnega ega, zato se pogosto vračajo, da bi "popravile" odnos. Zdi se jim, da jim bo z dovolj truda uspelo, njihova potreba po ravnovesju in harmoniji pa jih odvede nazaj v stari, pa čeprav nezdrav odnos.

Preverite svoj današnji horoskop.

