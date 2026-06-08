Jan Plestenjak navdušil v razprodanih Križankah

V ljubljanskih Križankah, ki so pokale po šivih, je Jan Plestenjak v soboto priredil več kot dve uri in pol dolg koncert.

Jan Plestenjak je v soboto znova dokazal, da je eden najbolj priljubljenih slovenskih glasbenikov. Več tisoč obiskovalcev je v Križankah z njim prepevalo uspešnice, ki so zaznamovale njegovo več kot tridesetletno glasbeno pot: Meni dobro je, Prelepa za poraz, Iz pekla do raja, Amore Mio, Pustil ti bom sanje, Moja ljubica in številne druge.

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Med vrhunci večera je bil nastop Roka Lunačka iz skupine Flirrt, ki se je Plestenjaku pridružil pri izvedbi skladbe Prazna postelja, kot vedno pa je bil odlično uigran tudi Janov dolgoletni spremljevalni bend, ki ga sestavljajo Anže Langus Petrović - Dagi, Zdenko Cotič - Coto, Boštjan Grabnar, Vid Ušeničnik, Primož Hudoklin, Monika Avsenik, Tine Luštek in Matic Kovačič.

Na odru se mu je pridružil Rok Lunaček. Foto: Gašper Vrabel in Toni Konrad

Jan Plestenjak se je med koncertom večkrat zahvalil občinstvu za zvestobo in podporo skozi leta, obiskovalci pa so mu vračali z glasnim petjem – ni veliko slovenskih izvajalcev, pri katerih občinstvo na koncertu dve uri in pol prepeva praktično vsako pesem.

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