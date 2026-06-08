Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
N. V.

Ponedeljek,
8. 6. 2026,
8.12

Osveženo pred

23 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
Jan Plestenjak koncert Križanke

Ponedeljek, 8. 6. 2026, 8.12

23 minut

Jan Plestenjak navdušil v razprodanih Križankah

Avtor:
N. V.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Jan Plestenjak, Križanke | Foto Gašper Vrabel in Toni Konrad

Foto: Gašper Vrabel in Toni Konrad

V ljubljanskih Križankah, ki so pokale po šivih, je Jan Plestenjak v soboto priredil več kot dve uri in pol dolg koncert.

Jan Plestenjak je v soboto znova dokazal, da je eden najbolj priljubljenih slovenskih glasbenikov. Več tisoč obiskovalcev je v Križankah z njim prepevalo uspešnice, ki so zaznamovale njegovo več kot tridesetletno glasbeno pot: Meni dobro je, Prelepa za poraz, Iz pekla do raja, Amore Mio, Pustil ti bom sanje, Moja ljubica in številne druge.

Fotogalerija
1
 / 6

Med vrhunci večera je bil nastop Roka Lunačka iz skupine Flirrt, ki se je Plestenjaku pridružil pri izvedbi skladbe Prazna postelja, kot vedno pa je bil odlično uigran tudi Janov dolgoletni spremljevalni bend, ki ga sestavljajo Anže Langus Petrović - Dagi, Zdenko Cotič - Coto, Boštjan Grabnar, Vid Ušeničnik, Primož Hudoklin, Monika Avsenik, Tine Luštek in Matic Kovačič.

Na odru se mu je pridružil Rok Lunaček. | Foto: Gašper Vrabel in Toni Konrad Na odru se mu je pridružil Rok Lunaček. Foto: Gašper Vrabel in Toni Konrad

Jan Plestenjak se je med koncertom večkrat zahvalil občinstvu za zvestobo in podporo skozi leta, obiskovalci pa so mu vračali z glasnim petjem – ni veliko slovenskih izvajalcev, pri katerih občinstvo na koncertu dve uri in pol prepeva praktično vsako pesem.

Oglejte si še:

Žan Serčič, Križanke
Trendi Slovenski glasbenik razkril: med koncertom se je njegov sin boril za življenje
Zvita Feltna, koncert ob 20-letnici delovanja
Trendi Zvita Feltna ob jubileju s spektaklom, kakršnega Kras še ni doživel #video
Jan Plestenjak in Rok Lunaček (Flirrt)
Trendi Posebna zgodba Jana Plestenjaka in Roka Lunačka: "Med nama je lepo prijateljstvo."

Jan Plestenjak koncert Križanke
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakup prinaša darilo

Nakup prinaša darilo

Ob nakupu izbranega televizorja po odlični ceni do 31. 8. prejmete darilo – aplikacijo NEO TV Lite za pametne televizorje brezplačno do 31. 12. 2026.
Modri Fon junija

Modri Fon junija

Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero za čudovite posnetke.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.