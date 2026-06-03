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Avtor:
B. G.

Sreda,
3. 6. 2026,
11.36

Osveženo pred

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Žan Serčič koncert Jean Markič

Sreda, 3. 6. 2026, 11.36

1 ura, 5 minut

Slovenski glasbenik razkril: med koncertom se je njegov sin boril za življenje

Avtor:
B. G.

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Žan Serčič, Križanke | Foto Mediaspeed

Foto: Mediaspeed

"Na odru se včasih moraš smejati, pa tudi če tega ne čutiš," je na družbenih omrežjih zapisal Jean Markič, klaviaturist v spremljevalni zasedbi Žana Serčiča. Ravno med koncertom na letošnje valentinovo se je namreč njegov sin boril za življenje.

Jean Markič je na Instagramu delil pretresljivo zgodbo, v kateri je razkril, kaj se je dogajalo med letošnjim valentinovim koncertom Žana Serčiča, ko je moral biti na odru nasmejan, v sebi pa je čutil veliko bolečino.

"Takrat nisem imel veselja objavljati, zato pa objavim sedaj," je začel svoj zapis, ki ga je pospremil s fotoutrinki s koncerta, saj se je v tistih trenutkih njegov sin dobesedno boril za življenje.

To je bil verjetno najtežji koncert mojega življenja. Neznansko sem hvaležen ekipi, za vso podporo, da smo lahko vse izvedli na najvišjem nivoju.

Dodal je, da je bila to izkušnja, ki je ne zavida nikomur, da pa ta "del življenja krepi in dela iz nas to, kar smo". Za konec je zapisal, da se je sinovo zdravstveno stanje na srečo izboljšalo in da "naprej nagaja ter meša štrene".

Pod objavo so se zvrstili številni sočutni komentarji, oglasil pa se je tudi Žan Serčič, ki je svojemu kolegu izrazil podporo z besedami: "V mislih smo bili z Rafaelom, ti pa si oddelal kot pravi profesionalec."

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