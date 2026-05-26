Avtor:
Sa. B.

Torek,
26. 5. 2026,
10.17

Osveženo pred

2 uri, 24 minut

Praznovali 20-letnico delovanja

Zvita Feltna ob jubileju s spektaklom, kakršnega Kras še ni doživel #video

Vas Dutovlje, od koder izvira skupina Zvita Feltna, se je pretekli petek za eno noč spremenila v pravo festivalsko prizorišče. Člani skupine so ob 20-letnici delovanja tam pripravili največji koncert svoje kariere in domačemu Krasu pokazali, da lahko tudi Primorska gosti glasbeni spektakel na ravni največjih slovenskih koncertov.

Razprodani dogodek na prostem je privabil večtisočglavo množico obiskovalcev iz vseh koncev Slovenije, ki je skupaj s fanti iz skupine Zvita Feltna skoraj tri ure pela njihove največje uspešnice. Da ne gre za običajen vaški dogodek, je bilo jasno že pred začetkom. S kombinacijo produkcije na visoki ravni, razširjene glasbene zasedbe, plesalk, svetlobnimi in drugimi učinki ter glasbenimi gosti so člani skupine poskrbeli za zabavo dolgo v noč.

"Zadnje tedne smo živeli samo še za ta projekt"

Čeprav so vajeni velikih veselic in koncertov, so fantje priznali, da je bil občutek pred jubilejnim nastopom drugačen. "Prvič v karieri smo imeli koncert pripravljen res do zadnje podrobnosti. Imeli smo seznam pesmi, vaje, produkcijske sestanke, ogromno priprav in velikansko ekipo ljudi okoli sebe. To ni bil več samo koncert, ampak projekt, ki smo ga gradili več mesecev. Pred nastopom je bila prisotna tudi nervoza, ker smo si res želeli, da ljudje to zgodbo začutijo tako, kot smo jo mi," so povedali.

Dodali so: "Zadnje tedne smo živeli samo še za ta projekt in na trenutke sploh nismo dojeli, kako velika stvar se pripravlja. Potem pa stopiš na oder, vidiš to množico ljudi, vse te nasmejane obraze, ljudi, ki pojejo s tabo in so tam zaradi tebe … Takrat ti postane jasno, zakaj vse to delaš. To je res najboljši občutek in nekaj, kar si bomo zapomnili za vse življenje."

Na prizorišču se je zbrala ogromna množica ljudi. | Foto: Tomaž Povodnik in Sven Šebenik Na prizorišču se je zbrala ogromna množica ljudi. Foto: Tomaž Povodnik in Sven Šebenik

Na odru tudi Miran Rudan, Fehtarji, Fredi Miler ...

Ob jubileju so jih na odru podprli tudi številni glasbeni prijatelji, kot so Miran Rudan, Fehtarji, Stil, Vzrock, Tequila, Djomla KS, Gas Kras in Fredi Miler. "Najlepše pri vsem skupaj je bilo ravno to, da se je čutilo prijateljstvo. Vsi gostje so se odzvali na res lep način in to nam pomeni ogromno. Včasih pozabiš, koliko ljudi v glasbi spremlja tvojo zgodbo in koliko spoštovanja se čez leta zgradi med glasbeniki. Ta večer se je to res začutilo. Na odru, v zaodrju in med občinstvom," so še povedali člani skupine, ob tem pa poudarili tudi pomen ekipe v ozadju, brez katere koncerta ne bi mogli izpeljati.

Občutke po jubilejnem koncertu bodo s sabo nosili še dolgo, saj še danes težko verjamejo, kaj se je zgodilo. "Takšne stvari se ne zgodijo pogosto in zavedamo se, da marsikateri bend tega nikoli ne doživi. Zato smo res hvaležni vsakemu človeku, ki je prišel, pel z nami in bil del te zgodbe. To je bil večer, ki ga ne bomo nikoli pozabili," so sklenili.

