Američanka v Charlestonu izločila prvo nosilko

Marakeš, ATP (534.555 evrov):
- 2. krog:
Federico Coria (Arg) - Mirza Bašić (BiH) 6:4, 6:2;
Richard Gasquet (Fra) - Pavel Kotov (Rus) 6:3, 3:6, 6:3;
Roberto Carballes (Špa) - Joao Sousa (Por) 6:2, 7:6 (4);
David Goffin (Bel) - Pablo Andujar (Špa) 5:7, 7:6 (4), 6:3;
Botic van de Zandschulp (Niz/6) - Vit Kopriva (Češ) 6:2, 6:4;
Alex Molcan (Slk) - Felix Auger-Aliassime (Kan/1) 6:4, 2:6, 7:6 (7);
Charleston, WTA (888.636 dolarjev):
- 2. krog:
Ons Jabeur (Tun/4) - Emma Navarro (ZDA) 6:3, 6:2;
Magda Linette (Pol) - Leylah Fernandez (Kan/7) 3:6, 6:3, 6:4;
- osmina finala:
Amanda Anisimova (ZDA/15) - Arina Sabalenka (Blr/1) 3:6, 6:4, 6:3;
CoCo Vandeweghe (ZDA) - Jessica Pegula (ZDA/6) 6:4, 3:6, 6:4;
Belinda Benčič (Švi/10) - Madison Keys (ZFA/9) 6:4, 6:4;
Ons Jabeur (Tun/4) - Irina Begu (Rom) 6:3, 6:2;
Anhelina Kalinina (Ukr) - Alize Cornet (Fra/12) 7:6 (5), 7:5;
Jekaterina Aleksandrova (Rus) - Karolina Pliškova (Češ/3) 6:3, 6:1;
Paula Badosa (Špa/2) - Claire Liu (ZDA) 3:6, 7:6 (8), 6:1;
Houston, ATP (594.950 USD):
- 2. krog:
Frances Tiafoe (ZDA/6) - Pablo Cuevas (Uru) 5:7, 7:5, 7:6 (4);
John Isner (ZDA/4) - Steve Johnson (ZDA) 6:7 (1), 7:6 (4), 6:3;
Christian Garin (Čil/5) - Jordan Thompson (Avs) 3:6, 6:3, 6:3;
Taylor Fritz (ZDA/2) - Alejandro Tabilo (Čil) 6:1, 6:4;
Bogota, WTA (239.477 dolarjev):
- 2. krog:
Irina Maria Bara (Rom) - Suzan Lamens (Niz) 6:0, 0:6, 6:4;
Maria Camila Osorio (Kol/1) - Ipek Oz (Tur) 6:3, 7:6 (4).
Kamila Rahimova (Rus) - Beatriz Haddad Maia (Bra/2) 4:6, 6:3, 6:4.
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