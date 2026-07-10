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Avtor:
STA

Petek,
10. 7. 2026,
15.00

Osveženo pred

39 minut

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Sadio Mane SP 2026 SP 2026 SP 2026 v nogometu SP 2026 v nogometu senegalska nogometna reprezentanca

Petek, 10. 7. 2026, 15.00

39 minut

Senegal

Sadio Mane se je poslovil od reprezentance

Avtor:
STA

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Sadio Mane SP 2026 | Sadio Mane | Foto Reuters

Sadio Mane

Foto: Reuters

Senegalski nogometni reprezentant Sadio Mane se je po izpadu ekipe v šestnajstini finala svetovnega prvenstva po podaljšku proti Belgiji poslovil od reprezentance.

"Vedeti morate, da sem za to zastavo žrtvoval vse. Dal sem vse od sebe in se za našo domovino vedno boril z vsemi močmi," je zapisal 34-letni Sadio Mane na družbenih omrežjih in se zahvalil vsem, ki so ga podpirali skozi celotno kariero. "Vaša neomajna podpora je bila gonilna sila mojega uspeha."

Napovedal je, da namerava še naprej delovati v senegalskem nogometu. "Z veseljem bi svoje izkušnje postavil v službo naroda, bodisi v strokovnem štabu, na vodstvenem položaju ali v organih upravljanja," je dejal. Mane ima trenutno sklenjeno pogodbo s klubom Al-Nasr v Savdski Arabiji.

Proti Belgiji je na tem mundialu zabeležil 130. nastop za reprezentanco; skupno je dosegel 54 golov. Po šestih letih pri Liverpoolu je v sezoni 2022/23 igral za Bayern München. Z Liverpoolom je leta 2019 pod vodstvom trenerja Jürgena Kloppa osvojil ligo prvakov, z Bayernom pa je leta 2023 postal nemški prvak.

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