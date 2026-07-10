Superračunalnik Opta napoveduje: tekma med Anglijo in Norveško bo najbolj izenačena

Tretji četrtfinale nogometnega svetovnega prvenstva med Anglijo in Norveško v soboto ob 23. uri v Miamiju je po izračunih superračunalnika Opta, ki je za to nalogo opravil 25.000 simulacij, najbolj izenačen. V prednosti je Anglija, ki ima 62,3-odstotne možnosti, da se uvrsti v polfinale.

Superračunalnik Opta je izračunal, da ima Francija 73,9-odstotne, Španija 69,8-odstotne in Argentina 69,4-odstotne možnosti za napredovanje v polfinale.

Za Anglijo bo to enajsti nastop v četrtfinalih SP, več jih imata le Brazilija in Nemčija (po 14), za Norveško pa je sploh prvi na velikih tekmovanjih.

Prvi zvezdnik Norveške Erling Haaland je zabil gol na zadnjih 14 tekmah, skupno je v tem obdobju dosegel 27 zadetkov, mrežo pa je zatresel tudi na štirih tekmah na tem SP. Po dvakrat je zabil Iraku, Senegalu in Braziliji, enkrat pa Slonokoščeni obali.

Erling Haaland Foto: Reuters

Haaland navdušen nad prizori evforije na Norveškem

"Za nas je vse skupaj zelo čarobno. Premagali smo Brazilijo, zdaj igramo z Anglijo, hkrati gledamo prizore evforije na Norveškem in se sprašujemo, ali je vse res ali sanjamo. Gremo naprej, Anglija je velik favorit in upam, da bo zato pod hudim pritiskom," je pred četrtfinalom dejal Haaland.

Anglija je tretjič zaporedoma v četrtfinalu SP, a zgolj trikrat doslej je preskočila to stopničko. Najdlje je napredovala leta 1966, ko je nazadnje dvignila veliko lovoriko - svetovno prvenstvo.

Ta generacija igralcev, ki jo vodi selektor Thomas Tuchel, je bila najbližje doslej naslovu na velikem tekmovanju. Izgubila je v dveh finalih na evropskih prvenstvih ter igrala v polfinalu in četrtfinalu zadnjih dveh SP.

Tako kot Norvežani s Haalandom imajo tudi Angleži močan adut v napadu, navezo Jude Bellingham - Harry Kane, ki je dosegla deset od zadnjih 11 golov Anglije.

Harry Kane Foto: Guliverimage

Obetajo se ekstremni vremenski pogoji

Pomembno vlogo bo imelo tudi prizorišče, saj bo v Miamiju vroče in soparno. Anglija se do zdaj s takimi pogoji še ni srečala, saj je tri od petih srečanj igrala v dežju, tekmi v Atlanti in Dallasu pa sta potekali na klimatiziranih stadionih.

Vremenska napoved za soboto je neugodna. Obetajo se visoke temperature, obstaja tudi velika nevarnost neviht z udari strel, težave pa prirediteljem povzroča tudi saharski pesek, ki se približuje Floridi.

"Rezervoar z gorivom je poln, noga je na 'gasu', zdaj moramo le spustiti ročno zavoro, saj je do konca svetovnega prvenstva le še 11 dni. Videli smo že nekaj pozitivnih obrazov te reprezentance in verjamem, da imamo še kaj za pokazati," je povedal angleški pomočnik trenerja Anthony Barry.

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