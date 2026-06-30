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Avtor:
STA

Torek,
30. 6. 2026,
16.50

Osveženo pred

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Natisni članek
Alejandro Grimaldo Atletico Madrid Bayer Leverkusen

Torek, 30. 6. 2026, 16.50

57 minut

Nogometna tržnica, 30. junij

Grimaldo iz Bayerja v Atletico Madrid

Avtor:
STA

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Alejandro Grimaldo | Alejandro Grimaldo po treh sezonah zapušča Nemčijo. | Foto Reuters

Alejandro Grimaldo po treh sezonah zapušča Nemčijo.

Foto: Reuters

Nemški prvoligaški nogometni klub Bayer Leverkusen je ostal brez enega svojih ključnih igralcev, je zapisala nemška tiskovna agencija dpa. Španski levi bočni igralec Alejandro Grimaldo po treh sezonah zapušča Nemčijo, kariero pa bo nadaljeval pri Atleticu iz Madrida, kjer igra slovenski reprezentančni vratar Jan Oblak.

"Njegov način igre je močno zaznamoval našo ekipo, njegovi goli iz prostih strelov pa so postali ikonični. Za vse, kar je prispeval našemu klubu, se mu iskreno zahvaljujemo," je ob odhodu 30-letnega Španca dejal športni direktor Bayerja Simon Rolfes.

Po poročanju medijev bo Atletico za Grimalda, ki je imel z lekarnarji veljavno pogodbo do 2027, odštel okoli 20 milijonov evrov.

Grimaldo se je iz portugalske Benfice v Nemčijo leta 2023 preselil brez odškodnine, leto pozneje pa z Bayerjem osvojil dvojno krono - naslov nemškega prvaka in pokalno lovoriko.

Grimaldo doslej še ni igral v španski prvi ligi. Med letoma 2016 in 2023 je bil član Benfice iz Lizbone, od leta 2023 pa Bayerja iz Leverkusna.

Goncalo Ramos | Foto: Reuters Goncalo Ramos Foto: Reuters

Goncalo Ramos za lepe denarce iz PSG v Milan

Portugalski reprezentančni nogometni napadalec Goncalo Ramos zapušča francoski PSG in bo kariero nadaljeval pri italijanskem velikanu Milanu. Oba kluba sta danes potrdila, da je 25-letni Ramos podpisal petletno pogodbo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Ramos bo dres zasedbe iz lombardijske prestolnice nosil do 30. junija 2031.

Po trenutnih informacijah naj bi vrednost njegovega prestopa znašala 74 milijonov evrov, z dodatnimi bonusi pa bi lahko narasla na 90 milijonov evrov.

Ramos je od leta 2023 član imenitne francoske zasedbe, v minulih dveh sezonah zmagovalke lige prvakov. Pred tem je igral za Benfico iz Lizbone.

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