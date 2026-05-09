Sobota, 9. 5. 2026, 15.30
1 ura, 16 minut
Druga liga, 28. krog
Brinje skuša ohraniti upanje za drugoligaški naslov
Brinje v 28. krogu druge slovenske nogometne lige gostuje v Slovenski Bistrici (17.00), kjer bo skušal ohraniti upanje na naslov prvaka. Pred zadnjimi tremi krogi ima namreč pet točk zaostanka za vodilno Nafto. Liga bo odločena, če bo po tem krogu razlika šest točk. Lendavčani v nedeljo igrajo lokalni derbi z Beltinci.
Druga liga, 28. krog:
Sobota, 9. maj:
Nedelja, 10. maj:
Nedelja, 11. maj:
Lestvica:
Najboljši strelci:
19 – Bajraj (Beltinci), Maroša (Nafta)
17 – Vinogradac (Triglav)
14 – Jovičević (Brinje),
13 – Marsetič (Bistrica)
10 – Brkić (Triglav), Kregar (Triglav)
9 – Nwachukwu (Gorica/Krško), Urrutia Sabella (Ilirija), Zorica (Nafta)
8 – Krefl (Rudar)
7 – Ikač (Brinje/Jesenice), Kulenović (Rudar), Magdić (Triglav), Močnik (Beltinci), Radović (Krško)