Martin Šolar novi predsednik PZS

Martin Šolar je novi predsednik Planinske zveze Slovenije, so danes po redni letni in volilni skupščini v Tolminu sporočili iz krovne slovenske planinske organizacije. Nasledil je Jožeta Rovana, ki je PZS vodil zadnja dva mandata od leta 2018.

Martin Šolar je v delo planinske organizacije že desetletja vpet kot prostovoljni in častni vodnik PZS, inštruktor planinske vzgoje, alpinist in varuh gorske narave. Dosedanji podpredsednik PZS je funkcijo vodenja ene največjih prostovoljskih organizacij v Sloveniji z več kot 64 tisoč člani prevzel ob veliki podpori delegatov planinskih društev, so sporočili iz zveze.

Za novega predsednika so v Tolminu izvolili Šolarja, ki je prejel 111 glasov, njegov protikandidat Damjan Debevec pa 32 glasov. Šolar je tako postal petnajsti predsednik v 133-letni zgodovini Planinske zveze Slovenije.

Podpredsedniki v mandatnem obdobju 2026-2030 bodo Jožef Bobovnik, Mira Pirc, Andreja Senica in Aleš Drekonja. Jože Rovan v PZS ostaja kot član izvršnega odbora komisije za planinske poti PZS in aktiven v komisiji za turno kolesarstvo PZS in pri Slovenski turnokolesarski poti.

V PZS je trenutno včlanjenih 300 društev, konec leta 2025 pa je krovno planinsko organizacijo sestavljalo 64.019 članov različnih starostnih skupin

"Skupaj zmoremo - moč enega je moč vseh"

"Hvala za podporo. Naložil sem si veliko odgovornost, a skupaj zmoremo - moč enega je moč vseh. Med prednostnimi nalogami Planinske zveze Slovenije so povečanje članstva, posodobljen in bolj enovit model upravljanja in delovanja PZS, nadaljevanje dela za sistemsko financiranje obnove in vzdrževanja planinskih koč, nadaljevanje skupnega sodelovanja s partnerji v okviru kampanje Varno v gore, poudarki na usposabljanju strokovnih kadrov in uveljavitvi medsebojnega priznavanja kompetenc, v športnem smislu pa strukturiran pristop pri delovanju v alpinizmu, športnem plezanju in drugih gorskih športih," je za zvezo ob izvolitvi povedal Šolar.

Ob koncu skupščine so v vodstvu PZS povabili še na največje letošnje dogodke pod okriljem zveze; na dan slovenskih planincev 2026, ki bo tokrat 13. junija na Ruški koči na Pohorju, 4. in 5. septembra na tekmo svetovnega pokala v športnem plezanju v Koper in 5. decembra na podelitev najvišjih priznanj PZS na Vrhniko. Ob letošnji 70-letnici pripravljajo še številne druge dogodke, izpostavili so Gojzarfest 19. septembra v Tivoliju in slovesnost ob jubileju 16. oktobra v Ljubljani.