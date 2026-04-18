Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

STA

18. 4. 2026,
17.40

1 ura, 19 minut

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Natisni članek
Martin Šolar Planinska zveza Slovenije

Sobota, 18. 4. 2026, 17.40

1 ura, 19 minut

Planinska zveza Slovenije

Martin Šolar novi predsednik PZS

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02
Martin Šolar | Martin Šolar je novi predsednik PZS. | Foto Manca Ogrin

Martin Šolar je novi predsednik PZS.

Foto: Manca Ogrin

Martin Šolar je novi predsednik Planinske zveze Slovenije, so danes po redni letni in volilni skupščini v Tolminu sporočili iz krovne slovenske planinske organizacije. Nasledil je Jožeta Rovana, ki je PZS vodil zadnja dva mandata od leta 2018.

Martin Šolar je v delo planinske organizacije že desetletja vpet kot prostovoljni in častni vodnik PZS, inštruktor planinske vzgoje, alpinist in varuh gorske narave. Dosedanji podpredsednik PZS je funkcijo vodenja ene največjih prostovoljskih organizacij v Sloveniji z več kot 64 tisoč člani prevzel ob veliki podpori delegatov planinskih društev, so sporočili iz zveze.

Za novega predsednika so v Tolminu izvolili Šolarja, ki je prejel 111 glasov, njegov protikandidat Damjan Debevec pa 32 glasov. Šolar je tako postal petnajsti predsednik v 133-letni zgodovini Planinske zveze Slovenije.

Podpredsedniki v mandatnem obdobju 2026-2030 bodo Jožef Bobovnik, Mira Pirc, Andreja Senica in Aleš Drekonja. Jože Rovan v PZS ostaja kot član izvršnega odbora komisije za planinske poti PZS in aktiven v komisiji za turno kolesarstvo PZS in pri Slovenski turnokolesarski poti.

V PZS je trenutno včlanjenih 300 društev, konec leta 2025 pa je krovno planinsko organizacijo sestavljalo 64.019 članov različnih starostnih skupin

"Skupaj zmoremo - moč enega je moč vseh"

"Hvala za podporo. Naložil sem si veliko odgovornost, a skupaj zmoremo - moč enega je moč vseh. Med prednostnimi nalogami Planinske zveze Slovenije so povečanje članstva, posodobljen in bolj enovit model upravljanja in delovanja PZS, nadaljevanje dela za sistemsko financiranje obnove in vzdrževanja planinskih koč, nadaljevanje skupnega sodelovanja s partnerji v okviru kampanje Varno v gore, poudarki na usposabljanju strokovnih kadrov in uveljavitvi medsebojnega priznavanja kompetenc, v športnem smislu pa strukturiran pristop pri delovanju v alpinizmu, športnem plezanju in drugih gorskih športih," je za zvezo ob izvolitvi povedal Šolar.

Ob koncu skupščine so v vodstvu PZS povabili še na največje letošnje dogodke pod okriljem zveze; na dan slovenskih planincev 2026, ki bo tokrat 13. junija na Ruški koči na Pohorju, 4. in 5. septembra na tekmo svetovnega pokala v športnem plezanju v Koper in 5. decembra na podelitev najvišjih priznanj PZS na Vrhniko. Ob letošnji 70-letnici pripravljajo še številne druge dogodke, izpostavili so Gojzarfest 19. septembra v Tivoliju in slovesnost ob jubileju 16. oktobra v Ljubljani.

Martin Šolar
Martin Šolar Planinska zveza Slovenije
Do 24 obrokov brez obresti

Do 24 obrokov brez obresti

Preverite ponudbo klimatskih naprav, pametnih ur, kosilnic, televizorjev, zvočnikov, prenosnih računalnikov, kamer in drugih izdelkov.
Modri Fon aprila

Modri Fon aprila

Pomlad je pravi čas za pameten prihranek: z mobitelom Samsung Galaxy A26 256 GB prihranite 129 EUR, s Samsungom Galaxy S26 Ultra 256 GB pa 225 EUR.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Če optike še nimate, je rešitev NEO 5G prek mobilnega omrežja.