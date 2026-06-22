Wyndham Clark še drugič zmagovalec OP ZDA v golfu

Američan Wyndham Clark je zmagovalec tretjega golfskega majorja v sezoni, odprtega prvenstva ZDA. Po bitki do zadnje luknje je v vetrovnih razmerah in na hitrih zelenicah igrišča Shinnecock Hills v New Yorku za en udarec ugnal rojaka Sama Burnsa in se podpisal pod drugo zmago na OP ZDA (2023).

To sta tudi edini slavji 32-letnika iz Denverja na največjih štirih golfskih turnirjih. V 20 nastopih ima ob tem še četrto mesto z lanskega OP Velike Britanije, sicer pa večjih uspehov nima. Kar devetkrat se doslej ni uvrstil v rez.

Kljub temu pa je v New Yorku vodil od prvega do zadnjega dne in na zadnjih devetih luknjah v tesnem razpletu ohranil mirne živce ter slavil s štirimi udarci pod parom (276 udarcev). Zadnji dan je odigral tri udarce nad parom in skorajda zapravil prednost šestih udarcev.

Burns je štiridnevno vetrovno loterijo končal na drugem mestu z -3, južnokorejski predstavnik Tom Kim pa je za zmagovalcem zaostal tri udarce.

Za zmago je Clark v žep pospravil ček v višini 3,93 milijona evrov od skupnega denarnega sklada 19,64 milijona. Velika razlika od lanskega leta na OP ZDA, ko je v Oakmontu po zgrešenem rezu razbil garderobno omarico.

Clark je deveti igralec v zgodovini OP ZDA, ki je vodil od prvega do zadnjega dne in prvi po Nemcu Martinu Kaymerju leta 2014 na igriščih Pinehurst. Se je pa 32-letnik iz Denverja izognil rekordu Grega Normana iz leta 1996, ki je kot edini doslej zapravil prednost šestih udarcev na zadnjih 18 luknjah na majorjih.

"To je izjemno. Nerealno, če sem pošten. V zadnjih dveh dneh sem igral grd golf, reševala me je igra na kratke razdalje in na zelenici," je po zmagi povedal Clark.