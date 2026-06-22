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Avtor:
STA

Ponedeljek,
22. 6. 2026,
7.46

Osveženo pred

50 minut

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Natisni članek
golf Ana Belac

Ponedeljek, 22. 6. 2026, 7.46

50 minut

Golf, turnir Meijer Classic, Belmont

Ana Belac do rezultata sezone na turneji LPGA

Avtor:
STA

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Ana Belac | Ana Belac je z 12. mestom na turnirju Meijer Classic v Belmontu v Michiganu dosegla najboljši izid sezone na turneji LPGA. | Foto Reuters

Ana Belac je z 12. mestom na turnirju Meijer Classic v Belmontu v Michiganu dosegla najboljši izid sezone na turneji LPGA.

Foto: Reuters

Slovenska golfistka Ana Belac je z 12. mestom na turnirju Meijer Classic v Belmontu v Michiganu dosegla najboljši izid sezone na turneji LPGA. Devetindvajsetletna Portorožanka je zadnji dan turnirja močno napredovala, potem ko je rundo sklenila z osmimi udarci pod parom. Slavila je Japonka Miyu Yamashita.

Yamashita je s 17 udarci pod parom za zmago prejela 425.000 evrov, potem ko je po dodatni luknji ugnala Britanko Lottie Woad. Tretje mesto sta si razdelili Kitajka Liu Yan in Tajvanka Hsu Weiling s 15 udarci pod parom.

Belac je tekmovanje končala na 12. mestu z desetimi udarci pod parom. Slovenska golfistka je dobro začela in imela po dveh dneh s sedmimi udarci pod parom priložnost za še boljšo uvrstitev, nato pa je tretji dan malce pokvarila vtis s petimi udarci nad parom.

Miyu Yamashita | Foto: Guliverimage Miyu Yamashita Foto: Guliverimage

Zadnji dan je s sijajno predstavo z devetimi birdieji in le enim bogeyjem dosegla rezultat tedna s 64 udarci na igrišču s parom 72. To je zadnji dan uspelo le še zmagovalki Yamashiti. Belac je za 12. mesto prejela slabih 44.000 evrov denarne nagrade.

V letošnji najboljši sezoni v karieri je Portorožanka na turnirjih serije LPGA šestkrat prišla v rez, od tega štirikrat zapovrstjo.

V Belmontu je izboljšala doslej najboljši izid sezone v LPGA, pred tem je bilo to 14. mesto na tekmovanju ShopRite v Gallowayu pred slabima dvema mesecema. Nato je na OP ZDA dosegla izid kariere na majorjih s 34. mestom.

Ana Belac
Sportal Ana Belac na OP ZDA do 34. mesta in izida kariere
golf Ana Belac
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