Ruska vplivnica ostro kritizirala Putina

Ruska vplivnica in televizijska voditeljica Victoria Bonya je pred dnevi objavila posnetek, v katerem ruskega predsednika Vladimirja Putina opozarja, da bi lahko zaradi vrste nakopičenih težav stvari ušle izpod nadzora. Njen govor je postal viralen, odzval se je celo Kremelj.

"Vladimir Vladimirovič, ljudje se vas bojijo. Blogerji se vas bojijo, umetniki se vas bojijo, guvernerji se vas bojijo," je na posnetku, ki je v štirih dneh zbral 26 milijonov ogledov in več kot 1,3 milijona všečkov, dejala ruska vplivnica in televizijska voditeljica Victoria Bonya.

Naštela je številne težave, za katere trdi, da jih uradniki Putinu zaradi strahu ne upajo omeniti, kot so recimo poplave v Dagestanu, onesnaževanje ob črnomorski obali, pokol živine v Sibiriji, izpadi interneta in pritisk na mala podjetja zaradi naraščajočih cen in davkov.

Kot je dejala, oblasti ljudi stiskajo kot vzmet, ki bo nekega dne počila. "Ali veste, kaj je tveganje? Da se bodo ljudje nehali bati in da bo stisnjena vzmet nekega dne strgala", je bila jasna Bonya, ki sicer živi v tujini. Kljub ostrim kritikam je poudarila, da svojo državo ljubi in da ne pripada politični opoziciji.

Špekulacije, da je bila izjava morda usklajena z oblastmi

Moskva je v četrtek nato naredila nenavaden korak in javno priznala ostro kritiko ter dejala, da si prizadevajo rešiti težave, ki jih je izpostavil Bonya. Njihova poteza je sprožila ugibanja, da je bila izjava vplivnice, morda usklajena z oblastmi.

Ta pristop se ujema z znanim kremeljskim vzorcem prikazovanja Putina kot "dobrega carja", slabi uradniki pa so tisti, ki ne opravljajo dobro svojega dela. Putin tako odgovornost prelaga na svoje podrejene, sam pa kljub nezadovoljstvu državljanov ohranja priljubljenost.

Politolog: Utrujenost od vojne se začenja resno čutiti

Politični analitiki sicer menijo, da izjava vplivnice ni usklajena z oblastmi, temveč gre za spontan odziv na naraščajoče nezadovoljstvo v državi. "Utrujenost od vojne se začenja resno čutiti. Ljudje začenjajo razumeti, da je vse, kar se dogaja, posledica vojne," je dejal ruski politolog Andrej Kolesnikov.

Dodal je, da je za oblasti vse težje pojasniti vpliv vojne na vsakdanje življenje, od gospodarske upočasnitve do vse strožjih internetnih omejitev.

Abbas Galjamov, nekdanji Putinov svetovalec, meni, da bi izjave javnih osebnosti, kot je Bonya, lahko še bolj podžgale nezadovoljstvo v družbi. "Bonya opoziciji prinaša novo občinstvo, ki ga prej ni bilo. In njihovo nezadovoljstvo narašča, imajo težave z internetom, cene v trgovinah naraščajo, vojna jim gre na živce. Država se vtika v njihovo zasebno življenje," je navedel.

Putin priznava gospodarske težave

Nedavne javnomnenjske ankete državnih in neodvisnih institucij sta Putinova podpora in zaupanje padla na najnižjo raven od začetka invazije na Ukrajino februarja 2022.

Na srečanju z visokimi uradniki v sredo je Putin posredno priznal težave v gospodarstvu in vlado ter centralno banko pozval, naj pojasnita, zakaj so bili letošnji rezultati slabši od pričakovanih. Putin se sooča tudi z nezadovoljstvom novinarjev in komentatorjev, ki podpirajo vojno, nekateri med njimi poročajo z bojišča, in so vse bolj razočarani zaradi počasnega napredka na fronti in naraščajočih izgub.

Novinar Russia Today Andrej Filatov je ta teden zapisal: "Resnične izgube se bodisi v celoti prikrivajo bodisi se razpršijo skozi čas, kar na vrhu ustvarja vtis, da razmere niso tako kritične."