V obsežnih ukrajinskih napadih na rusko infrastrukturo poškodovanih več objektov

Ukrajina je ponoči z droni napadla energetsko infrastrukturo v več ruskih regijah in na zasedenem ukrajinskem polotoku Krim. V obsežnih napadih, v katerih so uporabili prek 250 brezpilotnih letalnikov, je bilo poškodovanih več objektov, povezanih predvsem z naftno industrijo, poročajo tuje tiskovne agencije.

Rusko obrambno ministrstvo je na omrežju Telegram danes sporočilo, da so nad 17 ruskimi regijami ter nad Črnim in Azovskim morjem sestrelili 258 ukrajinskih brezpilotnih letalnikov, poroča španska tiskovna agencija EFE.

Po navedbah vodje ruskih okupacijskih oblasti v mestu Sevastopol na Krimu Mihaila Razvožajeva so sestrelili 22 dronov, pri čemer je zagorel rezervoar za gorivo na naftnem terminalu. Kot je še zagotovil, požar ne bo vplival na oskrbo z gorivom, prav tako po njegovih besedah ni bilo poškodovanih.

Tarča napadov je bila tudi regija Leningrad na zahodu, ki obkroža drugo največje rusko mesto Sankt Peterburg. V pristanišču Visock blizu finske meje je izbruhnil požar, guverner regije Aleksander Drozdenko pa je sporočil, da so sestrelili 27 dronov, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Več kot deset dronov so prestregli tudi v regiji Rostov na jugu Rusije. Ukrajinski droni so zadeli še dve industrijski mesti ob reki Volgi ter pristanišče ob Baltskem morju blizu Sankt Peterburga, iz katerega izvažajo naftne derivate, so po poročanju agencije Reuters sporočile regionalne oblasti.

Tarča dronov naftna rafinerija

Ukrajinski droni naj bi zadeli tudi naftno rafinerijo v jugozahodni ruski regiji Samara. Napade na industrijske objekte je po poročanju Reutersa potrdil guverner regije Vjačeslav Fedoriščev. Ni povedal, za katere objekte je šlo, v regiji pa je sicer več rafinerij, ki so bile že večkrat tarča napadov.

Oblasti v južni regiji Krasnodar so medtem sporočile, da so pogasili požar v skladišču nafte v Tihorecku in še en požar na naftnem terminalu v črnomorskem pristanišču Tuapse, ki je gorel od četrtka. Oba požara so po navedbah oblasti povzročili ukrajinski napadi z droni.

🔥Tuapse: the terminal suffered damage to deep-sea tankers, pipeline infrastructure, and storage tanks. A severe fire broke out and the 50N6E radar was also destroyed in the coordinated strike by Alpha, SBS, SSO, and GUR.



Ukrajina je v zadnjem času okrepila napade na rusko energetsko infrastrukturo, tudi v luči dogajanja na Bližnjem vzhodu, da bi omejila ruske dobičke od izvoza nafte.