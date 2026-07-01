Irska prevzema predsedovanje Svetu EU

Irska bo danes od Cipra prevzela polletno predsedovanje Svetu Evropske unije, v ospredju katerega bodo gospodarska konkurenčnost, varnost, širitev EU in podpora Ukrajini. Irska vlada bo pomembno vlogo odigrala tudi v pogajanjih o dolgoročnem proračunu unije, o čemer bosta danes v Dublinu razpravljala irski premier in predsednik Evropskega sveta.

Začetek predsedovanja Svetu EU - to je za Irsko že osmo, odkar je leta 1973 postala članica unije - bodo zgodaj popoldne obeležili s slovesnostjo na dublinskem gradu, na kateri bo zbrane nagovoril tudi predsednik Evropskega sveta Antonio Costa.

Pred tem se bo sestal z irskim premierjem Michealom Martinom, s katerim bosta govorila o prednostnih nalogah irskega predsedstva. To so gospodarska konkurenčnost, varnost in vrednote.

Na področju konkurenčnosti si bodo prizadevali za dosledno izvajanje načrta Ena Evropa, en trg, katerega cilj je dokončanje evropskega notranjega trga do konca leta 2027.

Priprava nove varnostne strategije in podpora Ukrajini

Na področju varnosti bodo medtem nadaljevali že zastavljeno delo za krepitev obrambnih zmogljivosti držav članic, posvetili pa se bodo tudi pripravi nove varnostne strategije. Pri tem kot ključno prednostno nalogo navajajo aktivno podporo Ukrajini.

Obenem si bodo prizadevali za napredovanje Ukrajine, pa tudi drugih držav na poti v unijo. Med drugim nameravajo Črno goro podpreti pri izpolnitvi cilja, da bi še letos zaključila pogajanja o vstopu.

Costa in Martin pa bosta razpravljala tudi o naslednjih korakih v pogajanjih članic o dolgoročnem proračunu unije (MFF) za obdobje 2028-34.

Irska bo namreč kot predsedujoča država odigrala eno ključnih vlog v teh pogajanjih, ki bodo zaznamovala drugo polovico letošnjega leta. Voditelji članic so ji sredi junija na vrhu v Bruslju naložili, naj do oktobrskega zasedanja Evropskega sveta pripravi nov okvir za pogajanja in podlago za razpravo o novih lastnih virih financiranja proračuna.

Pogajanja o obsegu proračuna in višini sredstev za posamezna področja

Članice so sicer dogovor o strukturi prihodnjega dolgoročnega proračuna dosegle že sredi junija, tako da se bodo zdaj lahko posvetile predvsem pogajanjem o obsegu proračuna in višini sredstev za posamezna področja. Cilj je, da bi predsedniki vlad in držav članic dogovor dosegli do konca leta.

Irska, ki je članica EU od leta 1973, bo v času predsedovanja gostila več kot 20 neformalnih ministrskih zasedanj. 13. novembra bo tam potekalo tudi neformalno zasedanje Evropskega sveta, dan pred tem pa še vrh Evropske politične skupnosti.

Z irskim predsedovanjem se začenja tudi nov trio predsedujočih držav, v katerem sta še Litva in Grčija.