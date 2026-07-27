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Avtor:
Na. R.

Ponedeljek,
27. 7. 2026,
18.02

Osveženo pred

55 minut

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prometne informacije prometne informacije nesreča nesreča štajerska avtocesta štajerska avtocesta

Ponedeljek, 27. 7. 2026, 18.02

55 minut

Nesreča v predoru: štajerka proti Mariboru zaprta

Avtor:
Na. R.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,15
A1/E57, Maribor - Ljubljana, viadukt Škedenj, pogled proti Celju | A1/E57, Maribor–Ljubljana, viadukt Škedenj, pogled proti Celju | Foto DARS

A1/E57, Maribor–Ljubljana, viadukt Škedenj, pogled proti Celju

Foto: DARS

Štajerska avtocesta je bila zaradi prometne nesreče v predoru Golo Rebro v obe smeri zaprta med Dramljami in Slovenskimi Konjicami, so voznikom sporočili s prometnoinformacijskega centra. Okoli 18.15 je bila avtocesta ponovno prevozna v obe smeri.

Obvoz za osebna vozila je bil po regionalni cesti Celje–Vojnik–Slovenske Konjice.

Nastajal je nekajkilometrski zastoj. Podrobnosti o nesreči niso znane. 

Zastoj sicer na štajerski avtocesti nastaja tudi med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru.

Gneča je tudi na južni ljubljanski obvoznici od priključka Ljubljana center mimo Kozarij do Brezovice proti Kopru, kjer nastaja zastoj. Tudi na primorski avtocesti je zastoj pred Postojno proti Kopru.

Gneča je tudi na cesti Lesce–Bled.

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