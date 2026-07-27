Nesreča v predoru: štajerka proti Mariboru zaprta

Štajerska avtocesta je bila zaradi prometne nesreče v predoru Golo Rebro v obe smeri zaprta med Dramljami in Slovenskimi Konjicami, so voznikom sporočili s prometnoinformacijskega centra. Okoli 18.15 je bila avtocesta ponovno prevozna v obe smeri.

Obvoz za osebna vozila je bil po regionalni cesti Celje–Vojnik–Slovenske Konjice.

Nastajal je nekajkilometrski zastoj. Podrobnosti o nesreči niso znane.

Zastoj sicer na štajerski avtocesti nastaja tudi med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru.

Gneča je tudi na južni ljubljanski obvoznici od priključka Ljubljana center mimo Kozarij do Brezovice proti Kopru, kjer nastaja zastoj. Tudi na primorski avtocesti je zastoj pred Postojno proti Kopru.

Gneča je tudi na cesti Lesce–Bled.