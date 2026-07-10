Kolegij predsednika DZ je danes še pred začetkom parlamentarnih počitnic potrdil program dela za september in oktober. Poslanci bodo po počitnicah prvič predvidoma zasedali 21. septembra, jeseni pa bodo med drugim obravnavali predloge novel zakonov o volitvah v DZ, vrtcih, RTVS in SDH.

Med zadevami za obravnavo jeseni so med drugim predlogi novele zakona o volitvah v DZ, novele zakona o DS, zakona o obveznem testiranju funkcionarjev na prepovedane droge in novele poslovnika DZ.

Obravnavali bodo tudi predloge novele zakona o Radioteleviziji Slovenija (RTVS), novele zakona o vrtcih, zakona o ukrepih pri dolgotrajni oskrbi, novele kazenskega zakonika, sprememb zakona o prikritih vojnih grobiščih in pokopu žrtev ter dopolnitve zakona o praznikih in dela prostih dnevih.

S področja gospodarstva bodo obravnavali predloge novele zakona o Slovenskem državnem holdingu (SDH), novele zakona o zasebnem varovanju, spremembe zakona o odpravljanju posledic dela z azbestom, novele zakona o veterinarstvu in zakona o kavcijskem sistemu embalaže pijač.

V načrtu sta tudi akta o odreditvi koalicijskih parlamentarnih preiskav, in sicer preiskave sumov vplivanja na elektroenergetska podjetja in preiskave sumov politične zlorabe Sove in policije ter obveščanja javnosti v zadevi Black Cube.

Dogovorili so se tudi, da bodo vladni predlog sprememb zakona o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja obravnavali po nujnem postopku.