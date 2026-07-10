Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
SP v nogometu
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Ka. N., STA

Petek,
10. 7. 2026,
12.01

Osveženo pred

42 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
Državni zbor parlament

Petek, 10. 7. 2026, 12.01

42 minut

Kolegij predsednika DZ pred počitnicami potrdil jesenski program dela

Avtorji:
Ka. N., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
Kolegij predsednika DZ Zorana Stevanovića | Foto STA

Foto: STA

Kolegij predsednika DZ je danes še pred začetkom parlamentarnih počitnic potrdil program dela za september in oktober. Poslanci bodo po počitnicah prvič predvidoma zasedali 21. septembra, jeseni pa bodo med drugim obravnavali predloge novel zakonov o volitvah v DZ, vrtcih, RTVS in SDH.

Med zadevami za obravnavo jeseni so med drugim predlogi novele zakona o volitvah v DZ, novele zakona o DS, zakona o obveznem testiranju funkcionarjev na prepovedane droge in novele poslovnika DZ.

Obravnavali bodo tudi predloge novele zakona o Radioteleviziji Slovenija (RTVS), novele zakona o vrtcih, zakona o ukrepih pri dolgotrajni oskrbi, novele kazenskega zakonika, sprememb zakona o prikritih vojnih grobiščih in pokopu žrtev ter dopolnitve zakona o praznikih in dela prostih dnevih.

S področja gospodarstva bodo obravnavali predloge novele zakona o Slovenskem državnem holdingu (SDH), novele zakona o zasebnem varovanju, spremembe zakona o odpravljanju posledic dela z azbestom, novele zakona o veterinarstvu in zakona o kavcijskem sistemu embalaže pijač.

V načrtu sta tudi akta o odreditvi koalicijskih parlamentarnih preiskav, in sicer preiskave sumov vplivanja na elektroenergetska podjetja in preiskave sumov politične zlorabe Sove in policije ter obveščanja javnosti v zadevi Black Cube.

Dogovorili so se tudi, da bodo vladni predlog sprememb zakona o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja obravnavali po nujnem postopku.

Državni zbor parlament
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Predplačniški Mobi

Predplačniški Mobi

Do 31. 8. vključite paket Mobi A, B ali C v aplikaciji Moj Mobi in prvih 6 mesecev uživajte v akcijski ceni do 50 % ceneje.
Modri Fon julija

Modri Fon julija

Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali iPhone 17 Pro 256 GB z elegantnim dizajnom in vrhunsko zmogljivostjo.
Žreb za Playstation 5 Slim

Žreb za Playstation 5 Slim

Sklenite mobilni paket Naj ali SUPR digitalno v aplikaciji Moj Telekom in se uvrstite v žreb za Playstation 5 Slim.