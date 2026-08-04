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Avtorji:
K. M., STA

Torek,
4. 8. 2026,
17.21

Osveženo pred

26 minut

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Natisni članek
referendum interventni zakon interventni zakon za razvoj Slovenije Državni zbor

Torek, 4. 8. 2026, 17.21

26 minut

Začetek zbiranja podpisov za razpis referenduma o interventnem zakonu 1. septembra

Avtorji:
K. M., STA

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Referendum. Referendum o zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. Volilna skrinjica. Glasovanje. | DZ je določil datum za začetek zbiranja podpisov za referendum. | Foto STA

DZ je določil datum za začetek zbiranja podpisov za referendum.

Foto: STA

Državni zbor je danes za začetek zbiranja podpisov v podporo zahtevi za razpis zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije določil torek, 1. september. Pobudniki referenduma bodo lahko podpise zbirali do ponedeljka, 5. oktobra, je objavljeno na spletni strani parlamenta.

Zakon o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije, ki je bil v DZ potrjen 11. maja, so še pred vzpostavitvijo nove vlade pripravili poslanci NSi, SLS in Fokusa ter Demokratov in Resnice, glasove zanj pa so prispevali tudi v SDS.

Zakon v luči grozeče energetske krize vključuje nižji DDV za osnovna živila in del energentov, prinaša pa tudi sistemske rešitve s področij ugodnejše obravnave malega gospodarstva in t. i. normirancev, davkov in socialnih prispevkov, npr. uvedbo kapice na socialne prispevke, ter zdravstva in pokojnin.

DZ konec maja sprejel sklep o nedopustnosti referenduma 

V gospodarstvu so se na zakonske rešitve pozitivno odzvali, v sindikatih, kjer so bili do večine zakonske vsebine močno kritični, pa so ob podpori civilne družbe in iz vrst opozicije v DZ vložili pobudo za razpis naknadnega zakonodajnega referenduma, pod katero se je podpisalo več kot 47 tisoč volivcev.

DZ je nato, preden je razpisal 35-dnevni rok za zbiranje 40 tisoč overjenih podpisov za razpis referenduma, konec maja sprejel sklep o nedopustnosti referenduma. Glavni argument parlamentarne večine je bil, da v skladu z ustavo referenduma ni dopustno razpisati o zakonih o davkih in drugih obveznih dajatvah, ki jih interventni zakon ureja v pomembnem delu.

Sindikati, ki so menili, da je pri zakonu prišlo do zlorabe omnibus tehnike, so se zato junija obrnili na ustavno sodišče.

DZ zdaj določil datum za začetek zbiranja podpisov 

To je v odločbi, objavljeni v ponedeljek, parlamentarni sklep o nedopustnosti referenduma razveljavilo. Presodilo je namreč, da v primeru, ko zakon vsebuje tudi vsebine, ki se ne nanašajo na področja, glede katerih referenduma ni dopustno razpisati, pri tem pa te ne pomenijo minimalnega dela zakona in urejajo pomembna vprašanja, tak zakon kot celota ni zakon v smislu ustavne prepovedi referenduma.

DZ je torej zdaj določil datum za začetek zbiranja overjenih podpisov. Če jih bo pobudnikom v 35 dneh uspelo zbrati 40 tisoč, ga bo moral parlament razpisati.

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