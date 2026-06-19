Iz ribnika potegnili mrtvo osebo

V naselju Brezje pri Oplotnici v občini Oplotnica so gasilci v četrtek iz ribnika izvlekli mrtvo osebo.

O dogodku so Regijski center za obveščanje Maribor pri upravi za zaščito in reševanje obvestili ob 6.50.

Gasilci Javnega zavoda Gasilske brigade Maribor ter prostovoljnih gasilskih društev Oplotnica in Slovenska Bistrica so do prihoda policistov zavarovali kraj dogodka ter s tehničnim posegom iz ribnika na brežino izvlekli mrtvo osebo.