Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
SP v nogometu
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Na. R.

Petek,
19. 6. 2026,
10.08

Osveženo pred

46 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,03

Natisni članek

Natisni članek
ribnik gasilci truplo

Petek, 19. 6. 2026, 10.08

46 minut

Iz ribnika potegnili mrtvo osebo

Avtor:
Na. R.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,03
Ribnik Tivoli bajer | Isti dan so mrtvo osebo izvlekli tudi iz reke Ljubljanice ob Zaloški cesti. | Foto Matej Leskovšek

Isti dan so mrtvo osebo izvlekli tudi iz reke Ljubljanice ob Zaloški cesti.

Foto: Matej Leskovšek

V naselju Brezje pri Oplotnici v občini Oplotnica so gasilci v četrtek iz ribnika izvlekli mrtvo osebo.

O dogodku so Regijski center za obveščanje Maribor pri upravi za zaščito in reševanje obvestili ob 6.50. 

Gasilci Javnega zavoda Gasilske brigade Maribor ter prostovoljnih gasilskih društev Oplotnica in Slovenska Bistrica so do prihoda policistov zavarovali kraj dogodka ter s tehničnim posegom iz ribnika na brežino izvlekli mrtvo osebo.

Ljubljanica
Novice Iz Ljubljanice potegnili umrlo osebo
Trčenje potniškega katamarana in jadrnice v Splitskih vratih
Novice Pretresljiv prizor 50 metrov pod gladino: v kabini jadrnice našli še četrto truplo #foto
Iran, SP 2026
Sportal V bližini tabora iranske reprezentance odkrili razpadajoče truplo
ribnik gasilci truplo
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakup prinaša darilo

Nakup prinaša darilo

Ob nakupu izbranega televizorja po odlični ceni do 31. 8. prejmete darilo – aplikacijo NEO TV Lite za pametne televizorje brezplačno do 31. 12. 2026.
Modri Fon junija

Modri Fon junija

Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero za čudovite posnetke.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.