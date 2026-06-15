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Avtor:
Na. R.

Ponedeljek,
15. 6. 2026,
10.34

Osveženo pred

14 minut

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Natisni članek
jadrnica nesreča nesreča morje trčenje tragedija žrtve Hrvaška Split

Ponedeljek, 15. 6. 2026, 10.34

14 minut

Tragedija na Jadranu: v potopljeni jadrnici našli še četrto truplo #foto

Avtor:
Na. R.

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Trčenje potniškega katamarana in jadrnice v Splitskih vratih | Štirje češki državljani, vsi starejši, so v bolnišnico prispeli v hudem šoku. Ženska je bila hudo poškodovana, medtem ko so kapitan in dva potnika utrpeli lažje poškodbe. | Foto Morski.hr

Štirje češki državljani, vsi starejši, so v bolnišnico prispeli v hudem šoku. Ženska je bila hudo poškodovana, medtem ko so kapitan in dva potnika utrpeli lažje poškodbe.

Foto: Morski.hr

Po hudi pomorski nesreči med otokoma Šolta in Brač so reševalci v kabini potopljene jadrnice na globini približno 50 metrov našli še četrto smrtno žrtev. V trčenju katamarana in jadrnice so umrli štirje češki državljani, štiri osebe so preživele.

Nesreča se je zgodila v nedeljo dopoldne na območju Splitskih vrat, enega najbolj prometnih pomorskih prehodov na srednjem Jadranu. Potniški katamaran domačega ladjarja Krilo Eclipse je trčil v jadrnico pod francosko zastavo, ki je po silovitem trku hitro potonila.

Na jadrnici je bilo v času nesreče osem čeških državljanov. Štirje so preživeli in so jih iz morja rešili reševalci. Poškodovane so prepeljali v Klinični bolnišnični center Split, kjer so jih oskrbeli. Po prvih informacijah njihovo življenje ni ogroženo.

Tri Čehe so iz bolnišnice že odpustili, eno Čehinjo pa so zadržali zaradi zloma vretenc. 

Jadrnica potonila v nekaj trenutkih

Po trčenju je jadrnica izginila pod gladino, reševalna akcija pa se je začela nemudoma. Potapljači so med pregledovanjem razbitine na morskem dnu odkrili truplo četrte pogrešane osebe v notranjosti kabine, danes poročajo hrvaški mediji.

Na katamaranu je bilo med nesrečo 118 potnikov in sedem članov posadke. Med njimi po do zdaj znanih podatkih ni bil poškodovan nihče.

katamaran Krilo Eclipse, nesreča, Splitska vrata, jadrnica, preiskava, policija | Foto: Pixsell/Ivo Cagalj Foto: Pixsell/Ivo Cagalj

Preiskava okoliščin še poteka

Hrvaške pristojne službe nadaljujejo preiskavo, ki bo razkrila, kako se je zgodilo usodno trčenje. Za zdaj podrobnosti o vzroku nesreče še niso znane.

katamaran Krilo Eclipse, nesreča, Splitska vrata, jadrnica, preiskava, policija | Foto: Pixsell/Ivo Cagalj Foto: Pixsell/Ivo Cagalj

Tragedija je pretresla tako Hrvaško kot Češko, saj gre za eno najhujših pomorskih nesreč na Jadranu v zadnjem obdobju.

katamaran Krilo Eclipse, nesreča, Splitska vrata, jadrnica, preiskava, policija | Foto: Pixsell/Ivo Cagalj Foto: Pixsell/Ivo Cagalj

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