Bencin malenkost cenejši, dizel dražji

Opolnoči se je 95-oktanski bencin na servisih zunaj avtocest pocenil za 1,1 centa na 1,592 evra. Liter dizla je z 1,685 evra dražji za 3,8 centa, kurilno olje pa se je podražilo za 4,2 centa na 1,312 evra za liter.

Če ne bi regulirali cen, bi po ocenah ministrstva za infrastrukturo in energetiko 95-oktanski bencin stal okoli 1,672 evra za liter, dizel okoli 1,766 evra za liter, za liter kurilnega okolja pa bi bilo treba odšteti okoli 1,415 evra.

Cene bodo veljale do vključno 15. junija.

Kot je sporočilo ministrstvo, se bodo cene teh naftnih derivatov tudi v prihodnje izračunavale na podlagi metodologije, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu in gibanju tečaja dolar-evro. Modelske cene se izračunavajo na podlagi sedemdnevnih povprečij cen mineralnih naftnih derivatov.

Ob avtocestah in hitrih cestah medtem trgovci cene oblikujejo prosto.