Policija išče roparja, ki je uslužbencu bencinskega servisa grozil s pištolo

Z ljubljanske policijske uprave so sporočili, da so bili v nedeljo okoli 18. ure obveščeni o ropu bencinskega servisa na Zaloški cesti v Ljubljani. Neznani storilec, ki ga policija še išče, je vstopil v prodajalno in od uslužbenca zahteval denar, svoje zahteve pa podkrepil s pištolo. Iz blagajne je odtujil nekaj bankovcev, nato pa kraj zapustil.

Storilec je bil visok okoli 190 centimetrov, oblečen je bil v črna oblačila in obut v športne copate. Nosil je kapo s šiltom zelene barve, govoril pa je slovensko.

Policisti so opravili ogled in nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah kaznivega dejanja roparske tatvine. O vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.