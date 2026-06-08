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Avtor:
Sa. B.

Ponedeljek,
8. 6. 2026,
7.51

Osveženo pred

42 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02

Natisni članek

Natisni članek
policija rop bencinski servis pištola

Ponedeljek, 8. 6. 2026, 7.51

42 minut

Policija išče roparja, ki je uslužbencu bencinskega servisa grozil s pištolo

Avtor:
Sa. B.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02
Ropar, pištola, policija | Fotografija je simbolična. | Foto Shutterstock

Fotografija je simbolična.

Foto: Shutterstock

Z ljubljanske policijske uprave so sporočili, da so bili v nedeljo okoli 18. ure obveščeni o ropu bencinskega servisa na Zaloški cesti v Ljubljani. Neznani storilec, ki ga policija še išče, je vstopil v prodajalno in od uslužbenca zahteval denar, svoje zahteve pa podkrepil s pištolo. Iz blagajne je odtujil nekaj bankovcev, nato pa kraj zapustil.

Storilec je bil visok okoli 190 centimetrov, oblečen je bil v črna oblačila in obut v športne copate. Nosil je kapo s šiltom zelene barve, govoril pa je slovensko.

Policisti so opravili ogled in nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah kaznivega dejanja roparske tatvine. O vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.

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