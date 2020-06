Še ena tragedija na slovenskih cestah

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na cesti Črna - Javorje proti Slemenu je prišlo do nove smrtne prometne nesreče. Foto: Siol.net

Celjski policisti so bili obveščeni o prometni nesreči na relaciji Črna - Javorje proti Slemenu.

Na kraj nesreče so bili poslani policisti ter reševalci z gasilci. Policisti so ugotovili, da sta v nesreči udeležena voznik osebnega avtomobila in voznik tovornega avtomobila. Voznik tovornega avtomobila je bil z reševalnim vozilom odpeljan v bolnišnico Slovenj Gradec, voznik osebnega avtomobila pa je na kraju nesreče umrl.

Ogled kraja prometne nesreče še traja, cesta je zaprta za ves promet, so še sporočili s policije.